CHP adayının sözleri tartışma yarattı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - CHP İl binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan 6'ncı sıra milletvekili adayı Sibel Yeşildal'ın "Hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu arada bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz bize bu bayramları armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum" şeklindeki sözleri tartışmalara neden oldu. Yeşildal, kendisinin tarihçi olduğunu, heyecandan yanlışlıkla bu ifadeyi kullandığını söyledi.

Ramazan bayramının ikinci günü CHP İl binasında bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşmaya milletvekilleri, milletvekili adayları, belediye başkanları ve partililer katıldı. CHP Eskişehir 6'ıncı sıra milletvekili adayı Sibel Yeşildal burada yaptığı konuşmada, "Çok değerli yol arkadaşlarım. Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu arada bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz bu bayramları bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.