CHP Adıyaman’da oturma eylemi yaptı

CHP’nin 81 ilde başlattığı “OHAL değil demokrasi istiyoruz” adlı oturma eylemi Adıyaman’da gerçekleşti.
CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, Parti Meclis Üyesi Erbil Aydınlık, İl Başkanı Deniz Çakmak, Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, Adıyaman Tütün Platformu Başkanı Abdurrahman Tutdere, bazı sivil toplum kurulu temsilcileri ile partililer katıldı.
Adıyaman Demokrasi Parkında gerçekleşen “OHAL değil demokrasi istiyoruz” adlı oturma eyleminde polis geniş güvenlik önlemi aldı.
Basın açıklamasını CHP Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş yaptı. Hanifi Çavuş açıklamasında, Ülkemizin 21 aydır OHAL ile yönetildiğini ve amacından uzaklaştığını kaydetti.
Çavuş, “KHK’lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi kastedilmiştir. Türkiye’ye tek tipe sokmak için sendikalar meslek oda ve birlikleri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir.İlan edilirken bir buçuk ay bile sürmeyecek dedikleri, milleti etkilemeyecek dedikleri OHAL bardağı çok taşınmıştır. Toplumun büyük çoğunluğu rejimine artık yeter demeye başlamıştır. İktidar partisi ve yeni ortakları Türkiye’ye uçuruma adım adım yaklaştıran OHAL’i bir kez daha uzatmanın peşindedir. Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmiştir. Bizim talebimiz kesindir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Yasama, yürütme ve yargı erkleri yeniden çağdaş demokraside olduğu gibi kendi koltuklarını geçmelidir” ifadelerini kullandı.
Eylem olaysız bir şekilde son buldu.
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