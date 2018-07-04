CHP Afyonkarahisar İl Başkanından olağanüstü kurultay çağrısı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan, "Partimize ve ülkemize yeni bir umut ve yeni bir lider gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi yetkili organlarına olağanüstü kurultay çağrısı yapıyorum" dedi.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan, yazılı bir açıklama yaparak, CHP'nin başarılı olabilmesi için değişime gitmesi gerektiğini söyledi. Afyonkarahisar'daki CHP örgütünün değişim ve yeni bir örgütlenme anlayışından yana olduğunu aktaran Erdoğan, "24 Haziran seçimleriyle örgütümüzün üzerine çöken umutsuzluk ve karamsarlık havasını ancak yenilenerek yeni bir umutla dağıtacağımız açıktır. Afyonkarahisar örgütü değişimden ve yeni bir örgütlenme anlayışından yanadır. Genel Başkanımızı gerçekten sevmemize ve saygı duymamıza rağmen bir şeylerin de doğru gitmediği ortadadır. Uzun zamandan beri deniyoruz, olmuyor, olmadı" dedi.

Genel merkezin seçim süreci boyunca örgütlü mücadele yapmadığını, örgütler üzerinde uygulanan baskı ve politikalarla aday belirleme sürecinde partiye emeği geçen duayen isimlerin liste dışı bırakılarak tabanda hoşnutsuzluk ve antipati yaratıldığını savunan Savaş Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler kaybetmedik, yeniden başlıyoruz. Seçim sonuçları bizlere gösterdi ki artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişime ve yenilenmeye ihtiyacı vardır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer artık iktidar istiyoruz. Bunu başarabilmemiz için yerel seçimlere yenilenmiş ve daha güçlü kadrolarla gitmeliyiz. Bu sebepten dolayı yaklaşan yerel seçimlerin önem ve mahiyeti açısından, ülkemizin ve milletimizin durumu bu haldeyken gerçekleri görüp susmak doğru değildir ve değerlerimize aykırıdır. Partimize ve ülkemize yeni bir umut ve yeni bir lider gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi yetkili organlarına olağanüstü kurultay çağrısı yapıyorum."

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