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CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindeler

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 15:27 | Son Güncelleme

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir.

Gizem KARADAĞ- Selen TORNACI/ANKARA, (DHA)- CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin şehitleridir" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Valilere, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim" sözlerini protesto için basın toplantısı düzenledi. İl Başkanlığı önünde düzenlenen toplantıya, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Parti Meclis Üyesi Semra Dinçer ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Güvener, Bakan Soylu'nun toplumsal çatışma ve kaos çağrısında bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin şehitleridir. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı Soylu'nun hakkında gereğini yapmazlarsa bilmelidirler ki, bu münferit birinin densiz açıklaması olmaktan çıkar. Derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planının olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimi yok edip, sükûnet ve huzuru tesis etmesi beklenirken yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir. Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, başkanlarımız ve örgütümüz tam kadro halinde şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkân veren iktidardır. Biz Çanakkale'de gözünü kırpmadan düşmana göğsünü siper eden bir geleneğin temsilcileriyiz. Biz Dumlupınar'da, Sakarya'da, Büyük Taaruz'da cennet vatan için kanlarını döken şehitlerin, Kuvayı Milliye'nin partisiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri olarak, bu vatan bizim, bu şehitler bizimdir. Bu şehitlerin cenazelerinde olacağız. Buna engellemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir."

PARTNERTatil rehavetiTatil rehaveti
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