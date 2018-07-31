CHP Ankara Milletvekili Kuşoğlu:

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bir an önce sosyal güvenlik konusunda reform çalışmalarının yapılmasını istedi.
Kuşoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre, SGK'ye 23,7 milyar liralık yapılandırma başvursu geldiğini belirtti.
Bunun "kurumun durumunun çok vahim olduğunu gösterdiğini" savunan Kuşoğlu, başvuruların, SGK alacağının yarısına bile ulaşmadığını gösterdiğini ifade etti. Kuşoğlu, "SGK'nin 14 milyondan fazla 4/A grubu aktif üyesinin olduğu da dikkate alınırsa henüz 1 milyona bile ulaşmayan başvuru sayısının da çok düşük olduğu görülecektir." dedi.
Bu yıl Hazineden çeşitli isimler adı altında SGK'ye aktarılacak transfer ödeneğinin 160 milyar liraya ulaşacağı dikkate alındığında, SGK sorununun ne derece büyük, acil ve önemli olduğunun ortaya çıktığını aktaran Kuşoğlu, şunları aktardı:
"SGK transferlerinin 2010 yılında 55 milyar lirayken 8 yılda 3 misli artarak 160 milyara çıkması, önümüzdeki 8-10 yılda da merkezi yönetim bütçesinin en az yarısına ulaşacağını gösteriyor. Bu durumda, emeklilerimize şimdi ödeyeceğimiz reel maaşları bile ödeyemez duruma geleceğiz. Bu durum göz önüne alınarak bir an önce sosyal güvenlik konusunda reform çalışmalarının yapılması lazım."
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