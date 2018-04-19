Raporda, örgüt içi çalışmaların, Genel Merkez ile yurt içi ve yurt dışı örgütlerine yönelik gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilirken, bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nin de aidiyet duygusunu sıkılaştıracak bir mekan haline dönüştürüleceği vurgulandı.

Örgüt içi iletişimi düzenli ve sürekli hale getirmenin yanı sıra örgüt kültürünü yerleştirme ve yaygınlaştırmayı da faaliyetlerinin eksenine oturtan birim, çalışmalarını 3 ana başlık altında sürdürecek.

Etkili bir halkla ilişkiler çalışmasıyla parti örgütlerini seçimlere hazırlamayı öncelikli hedef olarak belirleyen Halkla İlişkiler Birimi, birbirini destekleyecek ve besleyecek faaliyetlerle örgütsel verimliliği artırmak için çalışacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı, seçimlere dönük çalışmaları bir raporda toplandı.

BARIŞ GÜNDOĞAN - Yerel, genel ve cumhurbaşkanı seçimlerine dönük çalışma takvimi hazırlayan CHP Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı, 16 Nisan halk oylaması sırasında gönüllülerden oluşan ve İstanbul'da 269 bin haneyi ziyaret eden "anneler platformu"nu tüm Türkiye sathına yayacak.

Bunun için ana girişte yer alan fuaye alanın revizyonu da dahil, milletvekilleri tarafından yazılmış, cumhuriyeti ve CHP'yi anlatan kitapları da içeren bir okuma köşesi oluşturulacak.

Raporda, danışma biriminde de revizyona gidileceği böylelikle ziyaretçilerin ağırlanmasına daha fazla özen gösterilmesinin gerektiği ifade edildi.

- "Kılıçdaroğlu Konuşuyor" projesi

Raporda, Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığının "Etkin Halkla İlişkiler" için interaktif bir yeni dönem hedeflediği anlatıldı.

Bu kapsamda "Kılıçdaroğlu Konuşuyor" projesi ile Facebook ve benzeri sosyal medya mecraları üzerinden Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ayda bir kez yapılacak interaktif yayınlar ile vatandaşla buluşturmasının amaçlandığı aktarıldı.

Raporda, ayrıca kısa vadede bütün il ve ilçe örgütlerinde Halkla İlişkiler Birimlerinin kurulacağı ve eğitimlerinin de zaman yitirilmeden gerçekleştirileceği açıklandı.

Bu kapsamda her ilde, halka ilişkilerden sorumlu 3 yönetici belirlenecek ve Türkiye genelinde seçilen bütün il sorumlularına, CHP Parti Okulu'nun da desteğiyle "Halkla İlişkiler Eğitimi" verilecek.