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CHP "anneler platformu" ile seçmene gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 11:11 | Son Güncelleme

CHP Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı, yerel, genel ve cumhurbaşkanı seçimlerine dönük çalışma takvimi hazırladı - Çalışmalarını 3 ana başlık altında sürdürecek halkla ilişkiler birimi, 16 Nisan halk oylaması sırasında gönüllülerden oluşan ve İstanbul'da 269 bin haneyi ziyaret eden "anneler platformu"nu genişletecek - Platformun tüm Türkiye sathında örgütlenmesini hedefleyen birim, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu sosyal medyadan seçmenle buluşturma, muhtarlar toplantıları gibi etkinlikler de düzenleyecek

BARIŞ GÜNDOĞAN - Yerel, genel ve cumhurbaşkanı seçimlerine dönük çalışma takvimi hazırlayan CHP Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı, 16 Nisan halk oylaması sırasında gönüllülerden oluşan ve İstanbul'da 269 bin haneyi ziyaret eden "anneler platformu"nu tüm Türkiye sathına yayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı, seçimlere dönük çalışmaları bir raporda toplandı.

Etkili bir halkla ilişkiler çalışmasıyla parti örgütlerini seçimlere hazırlamayı öncelikli hedef olarak belirleyen Halkla İlişkiler Birimi, birbirini destekleyecek ve besleyecek faaliyetlerle örgütsel verimliliği artırmak için çalışacak.

Örgüt içi iletişimi düzenli ve sürekli hale getirmenin yanı sıra örgüt kültürünü yerleştirme ve yaygınlaştırmayı da faaliyetlerinin eksenine oturtan birim, çalışmalarını 3 ana başlık altında sürdürecek.

Raporda, örgüt içi çalışmaların, Genel Merkez ile yurt içi ve yurt dışı örgütlerine yönelik gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilirken, bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nin de aidiyet duygusunu sıkılaştıracak bir mekan haline dönüştürüleceği vurgulandı.

Bunun için ana girişte yer alan fuaye alanın revizyonu da dahil, milletvekilleri tarafından yazılmış, cumhuriyeti ve CHP'yi anlatan kitapları da içeren bir okuma köşesi oluşturulacak.

Raporda, danışma biriminde de revizyona gidileceği böylelikle ziyaretçilerin ağırlanmasına daha fazla özen gösterilmesinin gerektiği ifade edildi.

- "Kılıçdaroğlu Konuşuyor" projesi

Raporda, Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığının "Etkin Halkla İlişkiler" için interaktif bir yeni dönem hedeflediği anlatıldı.

Bu kapsamda "Kılıçdaroğlu Konuşuyor" projesi ile Facebook ve benzeri sosyal medya mecraları üzerinden Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ayda bir kez yapılacak interaktif yayınlar ile vatandaşla buluşturmasının amaçlandığı aktarıldı.

Raporda, ayrıca kısa vadede bütün il ve ilçe örgütlerinde Halkla İlişkiler Birimlerinin kurulacağı ve eğitimlerinin de zaman yitirilmeden gerçekleştirileceği açıklandı.

Bu kapsamda her ilde, halka ilişkilerden sorumlu 3 yönetici belirlenecek ve Türkiye genelinde seçilen bütün il sorumlularına, CHP Parti Okulu'nun da desteğiyle "Halkla İlişkiler Eğitimi" verilecek.

Eğitimini başarıyla tamamlayan sorumlular, tıpkı illerde olduğu gibi ilçelerde de üçer kişilik birimler oluşturacak ve eğitim çalışmalarını yapacak.

- Partiler üstü yapı

Raporda, örgüt dışı halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında ise 16 Nisan halk oylaması öncesinde ortak bir hedef doğrultusunda buluşturdukları "Anneler Platformu"nun gelecek dönemde de önemli görevler üstlenecek şekilde tüm Türkiye sathında örgütlenmesinin hedeflendiği bildirildi.

Partiler üstü bir yapı olarak tanımlanan Anneler Platformu'nun, halk oylaması sırasında kapı kapı dolaşarak yeni anayasanın neler getirdiğini anlattığı hatırlatılan raporda, platformun İstanbul birinci bölge genelinde 269 bin 800 haneye ulaştığı belirtildi.

- Muhtar toplantıları

Raporda, muhtarlarla da etkin bir iş birliği sürdürmenin hedeflendiği bildirildi.

1 Kasım seçimlerinin ardından 2 bin 691'i mahalle, 3 bini köy olmak üzere 5 bin 691 yerleşim biriminde CHP'ye hiç oy çıkmadığı tespitine yer verilen raporda, referandum sırasında yapılan muhtarlar toplantılarına devam edilmesi kararlaştırıldı.

CHP bu kapsamda referandum döneminde İstanbul'da 400 muhtara ulaştıkları toplantıları da yaygınlaştıracak.

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anneler platformu CHP cumhurbaşkanı

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