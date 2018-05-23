CHP Antalya'dan Muharrem İnce'ye bağış desteği

Alparslan ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA)CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bağış talebine karşılık veren CHP Antalya seçmeni, banka önünde sıraya girerek bağış yaptı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bir mitinginde 'Ateşleyin bakayım, hepiniz 5 TL, 10 TL ne varsa yatırın' diyerek seçmenlerinden bağış istemesi, Antalyalı CHP seçmenini ve parti yönetimini harekete geçirdi. Bağış için CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Antalya Milletvekili Adayı Çetin Osman Budak başta olmak üzere milletvekili adayları ve bir grup partili il binası önünde bir araya geldi. Kalabalık il binası önünden en yakın İş Bankası şubesine yürüdü. Milletvekili Adayı Çetin Osman Budak, karınca kararınca Antalya ve Türkiye'nin her yerinde bu bağış kampanyasına destek verilmesi gerektiğini söyledi. CHP'nin sarayları ve uçaklarının olmadığını aktaran Budak, ?Biz halkımıza güveniyoruz. Millet ittifakını kurduk. Bu ittifak huzuru, mutluluğu, aş ve işi Türkiye'ye getirecek dedi. Muharrem İnce'nin halkın nazarında çok büyük karşılık bulduğunu ve ilk turda bu işi kazanacaklarını da kaydeden Budak, iktidarın devletin her türlü imkanını kullandığını öne sürdü. ADAYLIK SIRALAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA CHP'nin Antalya milletvekilleri sıralamasında 6'ncı sırada adı açıklanan ancak daha sonra sırası Cavit Arı'ya verilen Eski İl Başkanı Semih Esen'le ilgili değerlendirmede yapan Budak, Baskının baskınıdır bu durum. Baskın seçim. Biz ön seçimi tercih eden bir partiyiz. Demokrasiyi tercih ediyoruz. Bu süreç devam ederken parti meclisinde bunlar tartışıldı. Merkez yoklaması yapıldı. Tek tek bütün arkadaşlarla görüştük ve raporlayıp kurula sunduk. Hatalar olabilir mi Kısa sürede seçim yapıldığı için olabilir. Asıl olan burada kimin ne olacağı değil, memleketin ne olacağıdır. Arkadaşlarımız da bu bilinçtedir dedi. Budak, adaylarla birlikte yarından itibaren sahaya ineceklerini ve ayak basılmadık yer bırakmayacaklarını söyledi. Kalabalık daha sonra banka önünde sıraya girerek tek tek bağış yaptı.

