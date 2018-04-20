IHAAW111041-SIY/20-04-2018
- CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.
20.04.2018 11:10:41 TSI
NNNN
CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Son dakika! Pentagon'dan flaş S-400 açıklaması
Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı
Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...
Berlin'de yarım tonluk bomba bulundu! Kent tahliye ediliyor
Fenomen hostes cinsel içerikli film yıldızı oldu!
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum