CHP artık daha çok sahada olacak

BARIŞ GÜNDOĞAN - Yaklaşan seçimler öncesi stratejisini "Başka bir Türkiye mümkün" olarak belirleyen CHP'de, bundan sonraki süreçte daha az toplantı, daha fazla alan çalışması yapılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler öncesi parti yöneticileri ve örgütten daha fazla sahada olmalarını istedi.

Yerel seçimler için İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana'nın da dahil olduğu büyükşehirlerin kazanılması, cumhurbaşkanlığı için de yüzde 60 hedefi koyan Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantılarda bunu gerçekleştirmenin yolunun ise "vatandaşa dokunmaktan, sorunlara çözüm önerilerini anlatmak geçtiğini" aktardı.

Bu kapsamda ilk olarak partisinin belediye başkanlarıyla Konya'da bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra ise Antalya'da "CHP Kadın Kolları İl Başkanları" toplantısının açılışında bulundu.

"Başka bir Türkiye mümkün" diyerek parti örgütünden daha fazla alanda olmasını ve çalışmasını isteyen Kılıçdaroğlu, 27-28 Nisan'da bu kez Kayseri'de il başkanlarıyla bir araya gelecek. Burada da il örgütlerinin son durumları, çalışma programları ile milletvekili ve belediye başkanı aday belirleme yöntemleri değerlendirilecek.