ARTVİN (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin, "Bu seçimde herkesi oy vermeye ikna etmek vergi vermek kadar, günü geldiğinde canının pahasına askere gitmek, vatanı korumak kadar, Çanakkale'de birlikte çarpışıp şehit olmak kadar kutsal bir vatan görevidir." dedi.

Özel, CHP İl Başkanlığınca Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "27. Dönem CHP Artvin Milletvekili Aday Tanıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, herkesin sandığa giderek oy kullanmasının önemli olduğunu belirtti.

24 Haziran için tatil rezervasyon iptallerinin yüzde 90'ı bulduğunu, 8 Temmuz'a bakıldığında bu iptallerin yüzde 16 olduğunu aktaran Özel, "Bu şu demek; eğer bu iş ilk turda tamamlanmaz ikinci tura kalırsa ikinci tur olacak günün milletin kafasına 24 Haziran kadar önemli bir tarih olarak kazınması lazım. Çünkü biz ilk turda durdurup ikinci turda bu cumhurbaşkanlığını kazanacak noktaya geldiğimizde karşımıza seçimlerde düşük bir katılım oranı çıkarsa bunun altından kalkamayız." diye konuştu.