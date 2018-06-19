AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "CHP, Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı. Şimdi PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile beraber hareket ediyor. Hatta geçen dönem 'Meclis'e girsin' diye CHP, alenen destek verdi." dedi. Eroğlu, Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen toplantıda, muhtarlarla bir araya geldi. Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Atatürk’ün kurduğu CHP'nin geçmişte bazı prensipleri olduğunu ancak bu prensiplerden bugün eser kalmadığını belirtti. CHP'nin, bugün artık bir grup tarafından ele geçirilmiş bir parti olduğunu ifade eden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP, Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı. Şimdi PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile beraber hareket ediyor. Hatta geçen dönem 'Meclis'e girsin' diye CHP, alenen destek verdi. Şimdi yine. Peki neden? PKK, bu milletin en büyük düşmanı. Sadece Türklerin değil, Arapların, Kürtlerin de en büyük düşmanı. PKK, en büyük zulmü bu kardeşlerimize yaptı. Bizde bir söz vardır; 'Kürt, Türk kardeştir, ayrımcılık yapan kalleştir.' Biz Afyonkarahisar'da böyle söyleriz."

Toplantıya katılan Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de Cumhur İttifakı'nı destekleme kararını parti içerisinde yaptıkları istişareler sonucunda aldıklarını bildirdi. Muhalefet partilerinin Recep Tayyip Erdoğan'ı devre dışı bırakma pahasına her türlü oyuna başvurduğuna işaret eden Çelebi, "Biz buna taraftar olamayız. 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye ne olursa olsun' denilirse, bu mantık Türkiye'nin iflası mantığıdır." diye konuştu. - Hayvanlara işkence Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, "Adalar'da atlı faytonlar var. Buradaki atların yaşam şartlarıyla ilgili çalışmanız var mı" şeklindeki soru üzerine, Bakanlık olarak gerek yaban hayatında gerek şehirde kullanılan atlar ve diğer sokak hayvanlar konusunda titizlik gösterdiklerini söyledi. Eroğlu, bu konuda gerektiğinde para cezaları uyguladıklarını vurgulayarak, hayvan haklarıyla ilgili geçtiğimiz dönemde de kanun tasarısı hazırladıklarını, bu tasarıda bir takım cezai müeyyidelerin getirilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

- "Kanun tasarımız hazır" Hayvanlara yapılan her türlü eziyet ve işkencenin kabul edilemez olduğunun altını çizen Veysel Eroğlu, şöyle devam etti: "Bütün yaratılmışları, Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Dolayısıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın vazifesi, bunları takip etmek, cezalandırmak. Şu anda aşağı yukarı bütün belediyelere, sokak hayvanlarının aşılanması, küpelenmesi, sahiplendirilmesi ve kayıt altına alınması için çok büyük destek veriyoruz. Bu sayede pek çok yerde çok güzel hayvan geçici bakım evleri, barınakları, tedavi merkezleri yapıldı. Son günlerde hayvanlara yapılan işkencelerle ilgili haberler çıkıyor. Bir aracın arkasında hayvan bağlanıp sürükleniyor... Bunlar gerçekten vahşi şeyler. Bunları tespit edip gerekli cezayı veriyoruz. Önümüzdeki dönemde cezaların daha da artırılması için kanun tasarımız hazır." Farklı bölgelerde kullanılan atlı faytonların aşırı şekilde çalıştırıldığını aktaran Eroğlu, "En azından bunlara yemlerinin sağlıklı şekilde verilmesiyle ilgili kriterlerimiz var. Bunları tebliğ ettik. Ayrıca sürekli değil de en azından haftada bir gün istirahat ettirilmesi, günün belli saatlerinde çalıştırılması gerekiyor. Onlar da can taşıyor. Bunlara dikkat edilmesi gerektiğini her zaman söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Aksine hareket edenler varsa, gerekli cezayı da vereceğiz" Bu konuya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da değindiğini belirten Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürüne, ilgili bölge müdürlüklerine talimat verdim. Bunları çok sıkı şekilde takip edeceğiz. Bir de insanlarda vicdan olması lazım. 'Neticede bu hayvan' diye ölünceye kadar zorlayacak şekilde çalıştırmak da doğru değil. Hayvan hakları var. Her canlının bir hakkı vardır. Hayvanların da eziyet edilememe, ağır yükler altında çalıştırılmaması gibi bir takım hakları vardır. Bunlara herkesin riayet etmesi gerekir. Bu sadece kanunla olacak değil, eğitim, gönül, vicdan işidir. Bütün herkesi bu konuda hassas davranmaya davet ediyorum. Biz de sıkı takip edeceğiz. Aksine hareket edenler varsa, gerekli cezayı da vereceğiz. Kimse kusura bakmasın. Hayvanları korumak bizim de vazifemiz. Sadece sokak hayvanları, atlar, faytonlar değil. Şimdi biz yaban hayatını da çok sıkı takip ediyoruz ve orada da kış aylarında aç kaldıkları zaman onları besliyoruz. Yaz aylarında küçük göletler yapıyoruz. Susuz, yemsiz bırakmamak için çalışma yapıyoruz. Kış aylarında bazen ulaşılamıyor, helikopterle yem atıyoruz."