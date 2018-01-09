CHP Aydın İl Kongresi'nin iptalini istediler

Bir grup CHP'li, 100 partilinin imzasının yer aldığı il kongresinin iptali için başvuru dilekçesini Efeler İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti. Geçen 7 Ocak'ta yapılan il kongresinde fahiş hatalar yapıldığı öne sürülen başvuru dilekçesiyle ilgili CHP Söke İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şule Akalan açıklama yaptı. Akalan, CHP Aydın İl Kongresi'nin iptal edilmesini istediklerini belirterek, "Efeler ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda yapılan kongrede blok liste ile seçime gidilmiştir. Seçime gidilen listede fahiş maddi hatalar mevcuttur. Seçim sandığına oy olarak atılan, üzerinde İl Seçim Kurulu'nun mührü bulunan işaretli oy pusulasının başlık kısmında, 'Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İl Yönetim Kurulu Başkan Adayı' şeklinde bir ifade mevcuttur. Bilindiği üzere 'Efeler' diye bir il yoktur. Ayrıca listenin alt kısmında 'Kutultay Delege Aday Listesi' ve yine disiplin kurulu için de 'Disipli Kurulu Aday Listesi' diye yanlış yazılmış ibareler mevcuttur. Her ne kadar buradaki hatalar bir harf hatasından kaynaklansa da yukarıdaki 'Efeler ili' ibaresi kabul edilemeyecek düzeyde bir fahiş hatayı içermektedir. Bu da işaretli oy pusulası anlamına geldiğinden yasa gereği bu seçimin iptalini gerektirmektedir" dedi.

'KADIN KOTASI UNUTULDU'

Kurultay delege listesinin de özensiz şekilde hazırladığını savunan Akalın, "Ayrıca kurultay aday listesinde düzenlenen isimlerde tüzük gereği 1/3 oranında yani yüzde 33.33 cinsiyet kotası gereği 5 kadın ismi olması gerekirken 3 kadın ismi ile yetinilip 2 kadının kurultay delegesi olma hakkı ihlal edilmiştir. Resen görülecek nedenlerle usule aykırı oy pusulasıyla yapılan geçen 7 Ocak tarihli CHP Aydın İl yönetimi, disiplin kurulu ve kurultay delegesi seçiminin iptaline karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

'LİSTEYİ DELEGE AĞALARI HAZIRLADI' İDDİASI

Kongrede partililerin kendi iradesiyle oy kullanmasının da önüne geçildiğini ileri süren Akalın, "Bu kadar basit bir liste olamaz. Bu liste örgütün görüşü alınarak yapılan bir liste değil. Bu listede delege ağalarının hazırladığı bir liste. Seçimin iptal edilerek daha ciddi bir liste yapılmasını istiyoruz. İl kongresinin iptali için hazırlanan dilekçede 100 kişinin üzerinde partilinin imzası var. Çoğu arkadaş fişlenmemek için düşüncelerini burada beyan edemiyor. O gün tek tek blok mu çarşaf listemi diye çağırıldıklarından dolayı hiçbiri gerçek fikirlerini sandığa yansıtamadı. Seçim gizli oyla yapılması gerekirken antidemokratik bir yöntemle yapıldı" dedi.

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