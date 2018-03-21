CHP Aydın Milletvekili Baydar:

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana askeri öğrenciler ve aileleri için hayatın kabusa döndüğünü savunarak "Parası, arkası olan, işini yürüten, adamını bulan FETÖ'cüler tahliye olurken gariban, arkası olmayan, Anadolu'nun insanı, hiçbir şeyden haberi olmayan öğrencilerimiz müebbetle yargılanıyor." dedi.
Baydar, tutuklu harp okulu öğrencilerinin aileleriyle TBMM'de basın açıklaması yaptı.
15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana askeri öğrenciler ve aileleri için hayatın kabusa döndüğünü ifade eden Baydar, Yalova kampında bulunan 350 öğrenci ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gönderilen 70 öğrencinin, askeri öğrencilikten ayrılarak sivil üniversitelere yerleştiklerini anımsattı. Baydar, Ankara'da paraşüt eğitiminde bulunan 142 öğrencinin de tahliye olduğunu belirtti.
Baydar, Sultanbeyli'ye götürülen 119 öğrenci, Orhanlı'ya götürülen 60, Digitürk'e götürülen 37, Boğaziçi Köprüsü'ne götürülen 45 ve Bakırköy'e götürülen 3 öğrenci olmak üzere toplam 264 öğrencinin 20 aydır tutuklu olduğunu aktardı. Digitürk'e götürülen 37 öğrencinin müebbet hapis cezasıyla yargılandığına işaret eden Baydar, bu öğrencilerin çoğunun otobüslerinden bile inmediğini, ellerindeki silahları vatandaşın korkmaması için sakladığını, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı söylediğini öne sürdü.
Sultanbeyli'de önce vatandaşın, daha sonra 2 polisin öğrencileri teslim alması ve öğrencilerin buna karşı koymamasının yaşanan olaylardan öğrencilerin hiç haberinin bulunmadığının kanıtı olduğunu iddia eden Baydar, şöyle devam etti:
"Harbiyeliler ile aynı otobüste bulunan sözleşmeli erlerin tahliye olması ve öğrencilerimizin şimdi müebbet hapisle yargılanması iç acıtıcıdır. Söz konusu öğrencilerin kötü niyetli komutanlarca yönlendirildiği ortadadır. Bir AKP milletvekillinin FETÖ borsasından bahsetmesi, milyon dolarların döndüğünü ifade etmesi düşündürücüdür. Parası olan, işini yürüten, arkası olan, adamını bulan FETÖ'cüler tahliye olurken, gariban, arkası olmayan, Anadolu'nun insanı, hiçbir şeyden haberi olmayan öğrencilerimiz müebbetle yargılanıyor. Karar verme makamlarında olan kişilerce tekrar gözden geçirilmelidir. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste."
Emine Uyanık, harp okulu öğrencisi oğlunun 20 aydır tutuklu bulunduğunu, çocuklarına af, lütuf, ihsan değil adalet, hukuk istediklerini ifade etti.
Şevket Duran ise oğlunun harp okulu öğrencisi olduğunu, hain tuzağı hazırlayanların çocuklarını kurban olarak seçtiğini söyledi. Öğrencilerin 15 Temmuz hain darbe girişiminden kesinlikle haberdar olmadığını, kamp bölgesinde elektrik bile bulunmadığını savunan Duran, "Onlar içeride zindanda biz de dışarıda zindandayız. Hayatımız zehir. Çocuklarımızı kazanmak istiyorsak onları tutuksuz yargılamalıyız. Ben çocuklarımı vatan haini olarak değil, vatansever olarak yetiştirdim." diye konuştu.
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