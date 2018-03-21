CHP Aydın Milletvekili Baydar:

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana askeri öğrenciler ve aileleri için hayatın kabusa döndüğünü savunarak "Parası, arkası olan, işini yürüten, adamını bulan FETÖ'cüler tahliye olurken gariban, arkası olmayan, Anadolu'nun insanı, hiçbir şeyden haberi olmayan öğrencilerimiz müebbetle yargılanıyor." dedi.

Baydar, tutuklu harp okulu öğrencilerinin aileleriyle TBMM'de basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana askeri öğrenciler ve aileleri için hayatın kabusa döndüğünü ifade eden Baydar, Yalova kampında bulunan 350 öğrenci ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gönderilen 70 öğrencinin, askeri öğrencilikten ayrılarak sivil üniversitelere yerleştiklerini anımsattı. Baydar, Ankara'da paraşüt eğitiminde bulunan 142 öğrencinin de tahliye olduğunu belirtti.

Baydar, Sultanbeyli'ye götürülen 119 öğrenci, Orhanlı'ya götürülen 60, Digitürk'e götürülen 37, Boğaziçi Köprüsü'ne götürülen 45 ve Bakırköy'e götürülen 3 öğrenci olmak üzere toplam 264 öğrencinin 20 aydır tutuklu olduğunu aktardı. Digitürk'e götürülen 37 öğrencinin müebbet hapis cezasıyla yargılandığına işaret eden Baydar, bu öğrencilerin çoğunun otobüslerinden bile inmediğini, ellerindeki silahları vatandaşın korkmaması için sakladığını, vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı söylediğini öne sürdü.