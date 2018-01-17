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CHP Balıkesir il örgütünden Kaftancıoğlu'na destek

POLİTİKA HABERLERİ | 17.01.2018 17:48 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de CHP İl Başkanı seçildikten sonra geçen hafta görevi devralan Serkan Sarı ve yönetim kurulu üyeleri, bugün basın mensuplarıyla tanışma yemeğinde bir araya geldi. İl Başkanı Sarı, "İstanbul il başkanımız kendisini nasıl ifade etmek istiyorsa istediği şekilde ifade edebilir. Bütün partililerimize, İstanbul İl Başkanımıza güvenimiz tamdır" dedi.

Türkiye için 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu ve kazanmak için çalışmalara şimdiden başladıklarını belirten CHP İl Başkanı Serkan Sarı, ilk hedeflerinin Balıkesir'in 20 ilçesi ve büyükşehir belediye başkanlığı olduğunu söyledi.

Yerel yönetimlerde CHP hakimiyetini sağlamak istediklerini anlatan Sarı, "Artık ülkemizin, şehrimizin CHP'nin yönetimine ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bunun bir tercih değil, zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Sokağa çıktığımızda, her insanın yüzünün güldüğü, mutlu ve sevgiyle sokaklarında gezebildiği bir şehri arzu ediyoruz. Göreve geldiğimiz perşembe gününden itibaren hiç durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Siyasette kişilerin siyaseti değil, hepimizin siyaseti söz konusu. CHP partilileriyle, halkıyla berabere omuz omuza mücadele edecek, halkı için siyaset yapacak. Siyasetimizin merkezine de gençleri ve kadınları koyduk. Ülkemizde tek bir gerçek var, o da CHP. Bu ülkenin kurucu ve koruyucu partisi CHP, 2019 hedeflerinde de ülkemizin kurtarıcısı olacaktır. O yüzden her bir vatandaşımızı CHP çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyoruz” dedi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NA DESTEK VERDİ

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, bir basın mensubunun 'Mustafa Kemal'in askeri misiniz?' sorusu üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na olan desteklerini de ifade etti. Sarı şunları söyledi:

"Biz Mustafa Kemal'in siyasetçileriyiz, emekçileriyiz, doktorlarıyız, mühendisleriyiz, işçisiyiz, askeriyiz, yoldaşıyız. Bugünün nezdinde biz bu konu başlığı içerisine sığdırılmış ve bir karalama siyaseti üzerine götürülen bu eylemi kesinlikle kabul etmiyoruz. İstanbul il başkanımız da kendisini nasıl ifade etmek istiyorsa istediği şekilde ifade edebilir. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine inanmış, bu yolda mücadele eden bugün dahi üye olmuş, gelecekle ilgili kaygı duyan herkese biz sahip çıkıyoruz. AK Parti trollerine hiçbir partilimizi de kurban etme niyetimiz yok. Partililerimize bu anlamda güvensizliğimiz yok. Bütün partililerimize, İstanbul İl Başkanımıza da güvenimiz tamdır. Yapılmış olan provokasyonlara müsaade etmeyeceğiz."

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