CHP Balıkesir Milletvekili Akın:

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Anayasa Mahkemesinin (AYM) kayıp elektrik kararının halka yapılan büyük bir hukuksuzluk olduğunu öne sürerek, "Devletin görevi, kayıp kaçağı önlemektir asla ve asla hırsızlığı aklamak değildir." dedi.

Akın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında,100 liralık elektrik faturasının yaklaşık 51 lirasının enerji, 26,8 lirasının dağıtım-iletim-kayıp kaçak, 22,2 lirasının da vergilerden oluştuğuna işaret etti.

AYM'nin elektrik faturasındaki kayıp-kaçak bedelini anayasaya uygun bulduğunu anımsatan Akın, kişi hak ve hürriyetlerini korumakla görevli AYM'nin bu kararının siyasi olduğunu savundu.

Kaçak elektriğin hırsızlık yapılarak çalınan elektrik olduğunu ve bu bedeli halktan almaya kimsenin hakkı bulunmadığını ifade eden Akın, kaçak elektrikle ilgili devletin, hükümetin ve dağıtım şirketlerinin çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Hukuk devletinde başkalarının yaptıkları külfetin diğer kişilere ödetilemeyeceği ilkesi bulunduğunun altını çizen Akın, "AYM'nin bu adaletsiz kararı, halkımıza yapılmış büyük bir hukuksuzluktur. Devletin görevi, kayıp kaçağı önlemektir asla ve asla hırsızlığı aklamak değildir. Bu bir soygundur ve bu soygun, hükümet eliyle yapılmış, dağıtım şirketlerine müsaade edilmiş, Anayasa Mahkemesinin verdiğini kararla da onanmıştır." diye konuştu.

Kaçak elektrik kullananların tespit edilerek bedelini tahsil etme sorumluluğunun dağıtım şirketlerinde olduğunu vurgulayan Akın, bu bedeli sorumlu vatandaşlardan tahsil edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.