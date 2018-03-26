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CHP Balıkesir Milletvekili Akın:

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 13:08 | Son Güncelleme

"2012 yılını kömür yılı ilan ettiler, ithalatımız bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 23 artış gösterdi. AKP'nin yerli kömür söyleminin, aslında ithal kömüre karşılık geldiğini herkes biliyor"

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "2012 yılını kömür yılı ilan ettiler, kömür ithalatımız bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 23 artış gösterdi. AKP'nin yerli kömür söyleminin, aslında ithal kömüre karşılık geldiğini herkes biliyor." dedi.

Akın, partisinin Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Şerafettin Turpcu ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Kürsüye madenci bareti, feneri ve taşkömürü koyan Akın, CHP tarafından gerçekleştirilen Taşkömürü Çalıştayı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalıştaydaki değerlendirmeleri hakkında bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu'nun çalıştaydaki sözlerinin bazı kesimleri rahatsız ettiğini ileri süren Akın, hamaset politikasıyla Kılıçdaroğlu'nun haklı sözlerini hedefe koymanın ancak AK Parti zihniyetine yakıştığını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine de tepki gösteren Akın, "(Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu) diyen bakanın kendi bakanlığından haberi yok. Daha geçenlerde kendi bakanlığı kömür ve nükleerin pahalı olduğunun sayılarını ortaya koydu." dedi.

Akın, Albayrak'ın Kılıçdaroğlu için "cahil" ifadesi kullandığını, bu nedenle de özür dilemesi gerektiğini savundu.

AK Parti iktidarının enerji politikalarını eleştiren Akın, şunları kaydetti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve istihdamı artırmak için bakanlık olarak 2012 yılını kömür yılı ilan ettiklerini söylemişti. Sonuç ne oldu? 2012 yılında kömür ithalatımız bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 23 artış göstererek 29,6 milyon ton düzeyine yükseldi. AKP'nin yerli kömür söyleminin, aslında ithal kömüre karşılık geldiğini herkes biliyor. Bu ülke AKP döneminde Çin'den işçi ithal etti."

-"Bu hükümetin neresi milli, neresi yerli?"

CHP Zonguldak Milletvekili Demirtaş da Zonguldak için taşkömürünün stratejik bir ürün olduğunu, stratejik ürünlerde kar-zarar hesabı yapılamayacağını bildirdi.

Çalıştayda Zonguldak'taki taşkömürü üretiminin geldiği içler acısı noktanın ortaya konulduğunu belirten Demirtaş, kömürün başkenti olan kentte bile kömür ithalatı gerçekleştiğini öne sürdü.

Demirtaş, ithalat politikalarına işaret ederek, "Bu hükümetin neresi milli, neresi yerli?" diye sordu.

CHP Zonguldak Milletvekili Turpcu ise Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı hale getirildiğini iddia ederek, bu durumda enerjide yerli ve milli olmaktan söz edilemeyeceğini kaydetti.

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