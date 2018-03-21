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CHP Balıkesir Milletvekili Havutça:

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 14:02 | Son Güncelleme

"(Danıştay Başkanı Güngör'ün kızının Yargıtay Hakimliğine atanması) Türkiye'de adalet ve milli eğitim sisteminde artık liyakatın yerini sadakat, biat, yandaşlık, partidaşlık almış durumdadır"

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun Yargıtay Tetkik Hakimliğine getirilmesine ilişkin, "Türkiye'de adalet ve milli eğitim sisteminde artık liyakatın yerini sadakat, biat, yandaşlık, partidaşlık almış durumdadır. " dedi.

Havutça, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanlığınca yapılan hakim ve savcı atamalarında AK Parti'de görev almış birçok isim bulunduğunu ileri sürdü.

Türkiye'nin büyük bir skandalla karşı karşıya olduğunu savunan Havutça, "Türkiye'de MEB'de başlayan skandal mülakatlar Adalet Bakanlığında aynen devam etmiştir. Adalet Bakanına soruyorum; siz 95 puan alan hakim adayını hangi kriterlerle elediniz? 65 puan alan da 45 saniyede hangi hukuk bilgisiyle hakim veya savcı olarak atandı? Türkiye'de adı adalet olan ama adaleti katleden bir AK Parti iktidarıyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki asayiş olaylarının 3'te birini hırsızlık vakalarının oluşturduğunu iddia eden Havutça, hırsızların yasal boşluklar nedeniyle serbest kaldığını, sorunun çözümü için Mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Havutça, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanmasına ilişkin bir soruya şu, yanıtı verdi:

"Türkiye'de adaletin, likayatın hangi boyutlara geldiğinin somut göstergesidir. Türkiye'de adalet ve milli eğitim sisteminde artık liyakatın yerini sadakat, biat, yandaşlık, partidaşlık almış durumdadır. Danıştay Başkanının kızının, toplumun gözüne baka baka ayrımcı şekilde atanması tam bir hukuk skandaldır."

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CHP Balıkesir Milletvekili Havutça

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