CHP Balıkesir Milletvekili Tüm:

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, ağaçlandırma seferberliği için başlatılan "23 milyon mektup projesi" için kaç tane ağaç kesildiğini ve bunun maliyetini sordu.

Tüm, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Orman Haftası'nın kutlandığını anımsatarak, ormanlara sahip çıkmanın önemine işaret etti.

CHP olarak ormanların ve doğanın korunması için yoğun mücadele verdiklerini anlatan Tüm, "rant ve yıkım" projelerine direndiklerini kaydetti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, yeni bir ağaçlandırma seferberliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait mektubu 23 milyon haneye göndereceği yönünde açıklamada bulunduğuna değinen Tüm, "23 milyon mektup için kaç ağaç kestiniz, bunun halka maliyeti nedir, PTT'ye ne kadar para harcandı, bu giderler hangi kalemden harcanacak? Neden elektronik posta atılmadı? bu soruların cevaplandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Tüm, mektup kültürünü yaşatmak için ağaçların israf edildiğini öne sürdü.

Toplantıya, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan da katıldı.