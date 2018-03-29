CHP Balıkesir Milletvekili Tüm:

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, "Tarımın başkenti Balıkesir'i dışa bağımlı hale getirdiler. Kentte tarımın bitmesine yol açan sebeplerden biri de AKP'nin rant projeleridir." dedi.

Tüm, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ciddi bir yönetim krizi yaşandığını, iktidarın yanlış politikalarıyla hayatın her alanında yoksulluğun ve yolsuzluğun arttığını ileri sürdü.

Türkiye'nin kalıcı sorunlarının her ilde yakından hissedildiğini aktaran Tüm, seçim bölgesi Balıkesir'de vatandaşın ekonomik güçlükler ve işsizlikle mücadele ettiğini, kentten göçün arttığını ifade etti.

Mehmet Tüm, bölgedeki tarımsal üretimin sona erdiğini, çiftçinin ve üreticinin zor durumda olduğunu savunarak, "Tarımın başkenti Balıkesir'i dışa bağımlı hale getirdiler. Kentte tarımın bitmesine yol açan sebeplerden biri de AKP'nin rant projeleridir. HES'ler, maden ocakları, barajlar... Doğal güzellikler ve turizm kaynakları rant yüzünden değerini kaybetmektedir. Bu projeler insan sağlığını da tehdit etmektedir." diye konuştu.