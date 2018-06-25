CHP Beyağaç İlçe Başkanlığında istifa

DENİZLİ (AA) - CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu ve 9 yönetim kurulu üyesi, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde partilerinin başarısız olmasından dolayı istifa etti.

Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin ilçede 280 oy kaybettiğini, il genelinde de 35 bin civarında oy kaybının olduğunu belirtti.

İlçe yönetimi olarak seçimde başarısız olmaları durumunda istifa edeceğini söylediğini aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Seçimde başarısız olduk. Birileri bunun sorumluluğunu almalı, bunun hesabını vermeli. İlçemizden başlayarak Denizli'de ve Türkiye'de bir düşüş var. Başarısızlık varsa, buraların başarılı olacak kişilere bırakılması gerekiyor. Biz ilçemizdeki kayıptan kendimizi sorumlu tutarak istifa kararı aldık. Beyağaç ilçe yönetimindeki toplam 12 arkadaşımızdan 10'u istifa ettik. Benimle birlikte İlçe Kadın Kolları Başkanı da istifa etti."

