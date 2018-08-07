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CHP Bilecik Milletvekili Tüzün: "630 imza MYK değişkiliği için verilmedi, kurultay yapılsın diye verildi. Eğer yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa, kurultay da yapılabilir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2018 15:39 | Son Güncelleme

CHP Bilecik Milletvekili Tüzün: "630 imza MYK değişkiliği için verilmedi, kurultay yapılsın diye verildi. Eğer yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa, kurultay da yapılabilir."


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