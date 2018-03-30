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CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı cezaevine girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, hakkında onanan 2 yıl bir aylık cezanın infazı için bugün cezaevine giderek teslim oldu.Peker, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimleri öncesi bir siyasi parti mitinginde dağıttı bildiriler ile “kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirdiği ve yaydığı” gerekçesi ile 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, hakkında onanan 2 yıl bir aylık cezanın infazı için bugün cezaevine giderek teslim oldu.
Peker, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimleri öncesi bir siyasi parti mitinginde dağıttı bildiriler ile “kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirdiği ve yaydığı” gerekçesi ile 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay tarafından cezası onanması ile Peker 140 günlük cezanın infazı için bugün partililer eşliğinde cezaevine giderek teslim oldu.
Teslim olmadan önce CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığında basın açıklaması yapan ve partililer ile vedalaşan Peker, “Biz ceza aldık ama şükürler olsun üzerimize atılan suç yüz kızartıcı bir suç değil. Düşüncemiz için yatacağız. Bedelini ödemeye hazırız hiç sıkıntı yok. Bu ceza bizim onur madalyamız” dedi.

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