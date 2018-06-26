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CHP Burdur İl Başkanı Akbulut'tan olağanüstü kurultay çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 21:36 | Son Güncelleme

İl Başkanı İzzet Akbulut: - "Biz kaybetmedik, henüz yeni başladık ve bir lider kazandık" - "Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin 50 günde yükselttiği çıtayı bir sonraki seçimlere kadar iktidar seviyesine çıkarması için sadece kendisinin genel başkan adayı olduğu olağanüstü kurultaya gitmeliyiz"

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, sosyal medya hesabından olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.

Akbulut, paylaşımında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin tek başına aday gösterileceği olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız, kendi içimizde değerlendirilir diye istifa etmeme yolunu tercih etti. Şahsımın görüş bildireceği her ortamda açıklayacağım görüşü buradan herkese söylüyorum. Biz kaybetmedik, henüz yeni başladık ve bir lider kazandık. Genel Başkanımıza görev süresi içerisinde partimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edip cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin 50 günde yükselttiği çıtayı bir sonraki seçimlere kadar iktidar seviyesine çıkarması için sadece kendisinin genel başkan adayı olduğu olağanüstü kurultaya gitmeliyiz."

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Anahtar Kelimeler:
Burdur CHP il başkanı İzzet Akbulut

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