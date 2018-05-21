CHP Burdur'dan İnce'ye destek

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)CHP Burdur teşkilatı tarafından Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye destek için hesabına para yatırıldı. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Başkanı İzzet Akbulut ve beraberindeki partililer Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye destek için hesabına para yatırdı. Banka şubesi önünde toplanan grup adına açıklama yapan İzzet Akbulut, Burdur teşkilatı olarak 13'üncü Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce'ye destek amaçlı buradayız. Herkes karınca kararınca bir miktar destekte bulundu. Katılanlara teşekkür ediyorum.

Muharrem İnce'ye başarılar diliyorum dedi. Milletvekili Mehmet Göker, Milletvekili adaylarımız, belediye başkanımız ve il örgütümüzle garibanların da Türkiye'de söz söylemeye, siyaset yapmaya hakkının olduğunu söylemek için kampanyaya destek oluyoruz. Önemli olan miktar değil, partinin bu davada göstermiş olduğu duruştur. Tüm Cumhuriyet Halk Partililere teşekkür ediyorum diye konuştu. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce'nin çağrısı üzerine destek olmak için örgütümüzle birlikte buradayız. Örgüt olarak gariban Muharrem İnce'nin siyaset yapabilmesi için karınca kararınca katkıda bulunmaya çalıştık. Türkiye için hayırlı olsun dedi.

