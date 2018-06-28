CHP Bursa İl Başkanı: Parti içerisinde bir yarış olacağını düşünmüyorum

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- PARTİSİ içindeki tartışmalarla ilgili konuşan CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, "Parti içerisinde bir yarış olacağını düşünmüyorum. Yaşananlardan gelecek açısından herhangi bir olumsuzluk görmüyorum" dedi.
CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, 24 Haziran seçimlerinde alınan sonuçlardan sonra partisi içinde yaşanan tartışmaları değerlendirdi. "Bizim için önemli olan iki kişi var. Biri Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diğeri ise Muharrem İnce" diyen Hüseyin Akkuş, "Alt süreçte yaşanan bu tartışmaların olumlu yansıyacağını düşünenlerden değilim. Parti içerisinde bir yarış olacağını düşünmüyorum. Gelecek açısından CHP'de bir olumsuzluk görmüyorum. Kendine iç demokrasimizden yer kapmak isteyenler hayal kırıklığı yaşayacaklardır" ifadelerini kullandı.
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