CHP Bursa Milletvekili İrgil:

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Anadolu'da insanların sağlık çalışanı beklediğini, sağlık çalışanlarının ise evlerinde iş beklediğini savundu.

İrgil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarına verilen sözlerin tutulmadığını, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan döneminde söz konusu vaatlerin hayata geçmesini temenni ettiğini belirtti.

Sağlık alanındaki önemli sorunlardan birisinin çeşitli dallarda eğitimini tamamlamış kişilerin atanamaması olduğunu ifade eden İrgil, "Biz hep doktorları konuştuk ama sağlık sisteminin yükünü taşıyan diğer sağlık personeli ihmal edildi. Şu anda 400 bin sağlık personeli genç işsiz. Atamalar sınırlı sayıda yapılıyor. Sağlık Bakanı Demircan, Tıp Bayramı Haftası'nda bir açıklama yaptı ve 27 bin atama yapılacağını açıkladı. Dün Sayın Bakan'la yaptığım görüşmenin sonucunda anladığım yarın itibariyle bir atama kılavuzu yayınlayacak. Yani ilk dilimde 9 bin atama yapılacak." dedi.

İrgil, atama bekleyen branşlara ilişkin hastanelerden talepte bulunulmamasının da bir hayal kırıklığına neden olabileceğini belirtti.