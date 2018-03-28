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CHP Bursa Milletvekili İrgil:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 15:58 | Son Güncelleme

"Anadolu'da insanlar sağlıkçı bekliyor, sağlıkçılar ise evde iş bekliyor"

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Anadolu'da insanların sağlık çalışanı beklediğini, sağlık çalışanlarının ise evlerinde iş beklediğini savundu.

İrgil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarına verilen sözlerin tutulmadığını, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan döneminde söz konusu vaatlerin hayata geçmesini temenni ettiğini belirtti.

Sağlık alanındaki önemli sorunlardan birisinin çeşitli dallarda eğitimini tamamlamış kişilerin atanamaması olduğunu ifade eden İrgil, "Biz hep doktorları konuştuk ama sağlık sisteminin yükünü taşıyan diğer sağlık personeli ihmal edildi. Şu anda 400 bin sağlık personeli genç işsiz. Atamalar sınırlı sayıda yapılıyor. Sağlık Bakanı Demircan, Tıp Bayramı Haftası'nda bir açıklama yaptı ve 27 bin atama yapılacağını açıkladı. Dün Sayın Bakan'la yaptığım görüşmenin sonucunda anladığım yarın itibariyle bir atama kılavuzu yayınlayacak. Yani ilk dilimde 9 bin atama yapılacak." dedi.

İrgil, atama bekleyen branşlara ilişkin hastanelerden talepte bulunulmamasının da bir hayal kırıklığına neden olabileceğini belirtti.

Birçok genç sağlıkçının bu konuda endişeli olduğunu savunan İrgil, şu ifadeleri kullandı:

"Ağız diş sağlığı teknisyeni, radyoloji teknisyeni, paramedik, tıbbi sekreter gibi hastanelerde sık görev yapan ancak az sayıda atama yapılan dallardan mezun olanlar endişeli. Çünkü beklenenden daha az atama yapılacağını düşünüyor. Sağlık Bakanlığından bu çocukların hayallerinin yıkılmaması adına atama noktasında elini bol tutmasını bekliyoruz. Sertifika yoluyla çalıştırılan elemanların bu çocukların önünü kapattığını düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığı artık sertifikalı eleman çalıştırmamalı. 36 sağlık branşı için talebimiz adil bir atama yapılmasıdır. Anadolu'da insanlar sağlıkçı bekliyor, sağlıkçılar ise evde iş bekliyor. Ülkenin kaynakları beton ve amele ekonomisinde heba edilmemelidir. Bu ülkenin sadece büyümeye değil gelişmeye de ihtiyacı var. Betonla büyüyebilirsiniz ama sağlıkla, eğitimle, kültürle gelişirsiniz. Bakanlıktan bu konuda çaba harcamasını bekliyoruz."

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