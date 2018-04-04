CHP Bursa Milletvekili İrgil:

Ceyhun İrgil, 2014 yılının istatistik sonuçlarına göre, Türkiye'de 174 bin kişiye kanser hastalığı teşhisi konulduğunu, bunların 103 bininin erkek, 71 bininin ise kadınlardan oluştuğunu, Türkiye'de erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda da meme kanserinin birinci sırada olduğunu aktardı. İrgil, "Türkiye, son verilere göre, Avrupa Birliği ülkeleri içinde kansere harcama yapan ülkeler arasında 6. sıradadır. 2.3 milyar Avro harcama yapıldı. 2030 yılında bu paranın 10 milyar Avro'ya doğru yükseleceğini düşünüyoruz." dedi.

Toplumun kanser konusunda bir farkındalığının bulunduğunu ancak bunun temel öznesinin korku ve endişe üzerine olduğunu dile getiren İrgil, kanser hastalıklarında erken teşhisin artık anlamlı ve değerli olduğunun herkes tarafından bilindiğini belirtti. İrgil, "Şu an dünyadaki ölçümlere göre, en sık karşılaştığımız kanser hastalıkları; erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanseri ve yumurtalık şeklinde devam ediyor." ifadesini kullandı.

İrgil, CHP Sağlık Komisyonu olarak, Kanser Araştırma Komisyonu kurulması için Meclise araştırma önergesi verdiklerini bildirdi. İrgil, kanser hastalarının bir bölümünün ilaçlarına ulaşamadığını ve bunun temel nedeninin ise hükümetin uyguladığı politikalar olduğunu öne sürdü.

İrgil, bir gazetecinin, CHP Genel Merkezi tarafından milletvekillerine gönderilen haftalık bilgilendirmede bazı uyarıların yapıldığına yönelik sorusunu şöyle yanıtladı:

"O uyarı kime gitti bilmiyorum ama bana gelmedi. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her milletvekili, kendi iradesine sahip, kendi iradesiyle hareket eden insanlardır. Bizim partimizde ve kendi sosyal demokrasi anlayışımızda biat kültürü yok. Biz, elbette kendi inancımızı, fikrimizi söyleriz ancak doğal olarak partinin de bir programı ve tüzüğü, genel ilkeleri var. O ilkelerin dışına çıkmamaya gayret ederiz ama farklı düşüncesi olan arkadaşlar olabilir. Partinin de bu tür genel olarak bazı bilgileri yayınlaması doğal ve normaldir. Bunun uyarı değil de bilgilendirme bazında yapıldığını düşünüyorum. Bizim partimizde uyarı olmaz, bilgilendirme olur."