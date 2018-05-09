CHP Bursa Milletvekili İrgil:

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, "Seçim sayesinde nihayet çığlığımıza kulak verildi ve öğrenci affı konusunda verdiğimiz iki kanun teklifi bir yasada vücut buldu." dedi.

İrgil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin son üç yıldır dile getirdiği öğrenci affı konusunun, hükümet tarafından gündeme alındığını belirtti.

İnsani nedenlerle okulunu bırakmak zorunda kalanların yeniden eğitim hakkına kavuşması hususunun sevindirici olduğunu ifade eden İrgil, "Seçim sayesinde nihayet çığlığımıza kulak verildi ve öğrenci affı konusunda verdiğimiz iki kanun teklifi bir yasada vücut buldu. Terör dışında hangi sebeple olursa olsun okulundan atılan ya da hiç gidemeyen kim varsa hepsi affediliyor. Kazandığı üniversitenin ilgili bölümü şayet yaşadığı kentte varsa buralara müracaat edebilecekler ve özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilecekler. Böyle de bir kolaylık getirildi." diye konuştu.

Uzun süredir mücadele ettikleri öğrenci affı konusunun Meclisin kapanmasına sayılı günler kala gündeme gelmesinin sevincini yaşadığını aktaran İrgil, hükümete bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti.