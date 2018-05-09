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CHP Bursa Milletvekili İrgil:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 17:00 | Son Güncelleme

CHP Bursa Milletvekili İrgil: - "Seçim sayesinde nihayet çığlığımıza kulak verildi ve öğrenci affı konusunda verdiğimiz iki kanun teklifi bir yasada vücut buldu"

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, "Seçim sayesinde nihayet çığlığımıza kulak verildi ve öğrenci affı konusunda verdiğimiz iki kanun teklifi bir yasada vücut buldu." dedi.

İrgil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin son üç yıldır dile getirdiği öğrenci affı konusunun, hükümet tarafından gündeme alındığını belirtti.

İnsani nedenlerle okulunu bırakmak zorunda kalanların yeniden eğitim hakkına kavuşması hususunun sevindirici olduğunu ifade eden İrgil, "Seçim sayesinde nihayet çığlığımıza kulak verildi ve öğrenci affı konusunda verdiğimiz iki kanun teklifi bir yasada vücut buldu. Terör dışında hangi sebeple olursa olsun okulundan atılan ya da hiç gidemeyen kim varsa hepsi affediliyor. Kazandığı üniversitenin ilgili bölümü şayet yaşadığı kentte varsa buralara müracaat edebilecekler ve özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilecekler. Böyle de bir kolaylık getirildi." diye konuştu.

Uzun süredir mücadele ettikleri öğrenci affı konusunun Meclisin kapanmasına sayılı günler kala gündeme gelmesinin sevincini yaşadığını aktaran İrgil, hükümete bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

Hükümetin açıkladığı seçim paketi içerisinde sağlıkçıların atamasına yönelik hususun unuttuğunu anlatan İrgil, 27 bin sağlıkçının atamasına ilişkin daha önce verilen taahhütlerin seçim öncesinde yerine getirilmesini istediklerini belirtti.

Yeni üniversitelerin kurulmasına ilişkin eleştiride de bulunan İrgil, "Bizim istediğimiz bazı kadim üniversitelerin asla bölünmemesiydi. Söz konusu üniversitelerin isimlerinin korunması açısından yapılan mücadelenin bir sonuç verdiğini düşünüyorum. Seçim öncesi bu tasarıyı gündeme getirerek büyük bir hata yaptılar. Bu tasarının yasalaşması ile milyonlarca insanın kalbini kırdılar. Gerçek yüzlerini gösterdikleri için hükümete teşekkür ediyoruz. Bu kadim üniversitelerin mezunlarından ve mevcut öğrencilerinden yapılan haksızlığın hesabını sandıkta sormalarını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil öğrenci affı TBMM

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