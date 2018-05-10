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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 13:20 | Son Güncelleme

"Çiftçinin borcu 2002 yılından bu yana 20 kat artarak 100 milyar liraya ulaştı"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçinin borcunun 2002 yılından bu yana 20 kat artarak 100 milyar liraya ulaştığını ileri sürdü.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, tarım sektöründeki sözleşmeli üreticilik uygulamasını eleştirdi.

Küçük üreticinin çoğu zaman büyük şirketlerle karşı karşıya kaldığını belirten Sarıbal, "Bir tarafta büyük şirketler, diğer tarafta ise küçük köylüler var ama her şey şirketlerin lehinde oluyor." dedi.

Sarıbal, çiftçilerin sözleşmeli tarım uygulamasından zarar ettiğini, bu uygulamanın çiftçilerin topraktan, tarımdan uzaklaşmasına neden olduğunu vurguladı.

2002 yılında çiftçiye 4 milyar kredi kullandırılmışken, bu rakamın 2017 yılında 83 milyar liraya yükseldiğini belirten Sarıbal, "Bu süreçte çiftçi sayısı ise 2,1 milyona düştü. Diğer borçları da katarsanız toplamda çiftçinin borcu 2002 yılından bu yana 20 kat artarak 100 milyar liraya ulaştı." ifadesini kullandı.

CHP'li Sarıbal, borç sarmalından kurtulamayan çiftçinin başta traktörü olmak üzere mallarını sattığını, borçlarını yeni borçlarla kapatmaya çalıştığını, bu borç sarmalında da üretim yapmaya çalıştığını savundu.

Çiftçiye 188 milyar lira destekleme ödemesi yapılması gerekirken, 88 milyar lira ödeme yapıldığını ileri süren Sarıbal, "Aradaki 100 milyar lira, çiftçinin toplam 100 milyar liralık borcuna denk geliyor. Yani bu destekleme ödemesi yapılmış olsaydı çiftçinin borcu kalmayacaktı." görüşünü dile getirdi.

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