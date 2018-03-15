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CHP Bursa Milletvekili Sarıbal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 14:52 | Son Güncelleme

"AKP iktidara geldiğinde 800 bin ton civarında olan toplam yağlı tohum ithalatı, AKP'nin uyguladığı yanlış destekleme politikaları nedeniyle 2017'de 3,2 milyon tona ulaşmıştır"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "AKP iktidara geldiğinde 800 bin ton civarında olan toplam yağlı tohum ithalatı, AKP'nin uyguladığı yanlış destekleme politikaları nedeniyle 2017'de 3,2 milyon tona ulaşmıştır." dedi.

Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yağlı tohum üretimi ve bitkisel yağlar konusuna değindi.

Türkiye'nin yağlı tohumların kolaylıkla yetiştirilebileceği iklim ve toprak şartlarına sahip olduğunun altını çizen Sarıbal, ancak AK Parti'nin orta ve uzun vadeli üretim planının bulunmayışı, ithalat lobisinin desteklenmesi gibi nedenlerle yağlı tohumlar ve bitkisel yağda dışa bağımlılığın arttığını ileri sürdü.

Sarıbal, bitkisel yağ ihtiyacının büyük ölçüde ithalatla karşılandığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AKP iktidara geldiğinde 800 bin ton civarında olan toplam yağlı tohum ithalatı, AKP'nin uyguladığı yanlış destekleme politikaları nedeniyle 2017'de 3,2 milyon tona ulaşmıştır. AKP iktidarda olduğu 15 yılda toplam yağlı tohum ve türevleri ithalatını 2 milyon tondan 6,5 milyon tona yükseltmeyi başarmıştır. Ödenen döviz ise 2002'de 650 milyon dolar iken 2017'de 3,2 milyar dolara yükselmiştir. Yağlı tohumlarda tamamen dışa bağımlı olan Türkiye, üretimini artırmak zorundadır. Üretim, tüketim, ithalat ve ihracat verileri üzerine oturan bir üretim planlaması yapılmalı, verilen destekler artırılmalı ve üretimi artıracak ithalatı ve dışa bağımlılığı azaltacak bir politika uygulanmalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
bitkisel yağlar CHP  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Yağlı Tohumlar

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