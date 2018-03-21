CHP Bursa Milletvekili Sarıbal:

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, BESAŞ'ın Bursa'da alkollü içecek satan bayilere satış için ekmek vermemesini, "Bir alkol alanlar ekmek yemesinler, demedikleri kaldı." diye değerlendirdi.

Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında AK Parti'nin su ve ormanlara yeni bir saldırı başlattığını savundu.

Sanayi ve teknoloji geliştikçe doğal kaynakların da aynı hızla sömürüldüğünü, tahrip olduğunu ifade eden Sarıbal, ekolojik meselenin dünya gündemini meşgul ettiğini belirtti. Sarıbal, ormanlar, tarım toprakları, kıyılar ve doğal kaynakları yok eden sürece gidildiğini söyledi.

Sarıbal, ormanların tahribini önlemek ve orman alanını artırmanın görevleri olduğunu vurgulayarak "Ülkemizde onlarca yıl kentleşeceğiz, sanayileşeceğiz, konutlaşacağız diye en fazla tahrip edilen alanlar ormanlar olmuştur. Türkiye, hızlıca orman alanlarını çok büyük oranda kaybetti. Bundan sonra hiç olmazsa bunları koruyabilirsek önemli olacak. İktidar orman alanlarını politik araç olarak kullanıyor. DSİ tasarısı geldi, burada ormanlar nasibini aldı." diye konuştu.