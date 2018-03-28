CHP Bursa Milletvekili Sarıbal:

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Parti'nin iktidarda bulunduğu dönemde toplam 4,1 milyon ton bakliyat ithalatı için 3,4 milyar dolar ödendiğini, 2017 yılında ise 571 bin ton ithalat ile rekor kırıldığını söyledi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kuru bakliyatın beslenmedeki önemine değinerek, 1980 yılından itibaren ülkede başlatılan çalışmalarla bakliyat alanlarının genişlediğini ve üretiminin arttığını hatırlattı.

1990 yılında 2 milyon hektarlık alanda kuru bakliyat tarımının yapıldığını anımsatan Sarıbal, 1990-2017 yılları arasında Türkiye'nin nüfusunun yüzde 50 oranında artmasına karşın, kuru bakliyat üretimine ayrılan arazi miktarının 2 milyon hektardan 790 bin hektara, üretimin ise 2 milyon tondan 1,2 milyon tona düştüğünü belirtti.

Şu anda ekilebilecek alanların da ekilmediğini dile getiren Sarıbal, üretim maliyetlerinin yükselmesinin, yeterli fiyatla satışın yapılamamasının, üretim mekanizasyonunun geliştirilememesinin ve kısmi ihracatın büyütülememesinin bunda etkili olduğunu aktardı.