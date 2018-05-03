HABER

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 13:32 | Son Güncelleme

"AKP ve saray iktidarının masallarına rağmen gelmekte olan ekonomik kriz, ne 1994 ne de 2001 krizine benzememekte"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "AKP ve saray iktidarının masallarına rağmen gelmekte olan ekonomik kriz, ne 1994 ne de 2001 krizine benzememekte." iddiasında bulundu.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü olduğunu anımsatarak, basın emekçilerine özgürlük temennisinde bulundu.

Bazı üniversitelerin bölünmesinin öngörüldüğü tasarıya da değinen Sarıbal, tarihsel belleğini yitiren üniversitelerin, niteliklerini de yitireceklerini söyledi. Sarıbal, "Yeni üniversitelere 'evet' ancak üniversitelerin bölünmesine karşıyız." ifadesini kullandı.

Yapılan son düzenlemeler sonucunda, nüfus müdürlüklerinin işlerinin arttığını, buna karşın personel ve mekan sıkıntısı yaşandığını anlatan Sarıbal, bu sorunun giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Sarıbal, 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de, gübre ve gübre hammaddelerine ilişkin karar yayımlandığını hatırlatarak, bu maddelere ÖTV getirildiğini ve çiftçiler için ek bir masraf oluştuğunu ileri sürdü.

Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 2017'de yüzde 7,4 büyüdüğünün açıklandığını, ancak milli gelirin dolar bazında azaldığına değinen Sarıbal, "2016'da 863 milyar dolar olan GSYH, 2017'de 851 milyar dolara geriledi. Kişi başına düşen gelir 2016'da 10 bin 883 dolar iken 2017'de 10 bin 597 dolara düştü." diye konuştu.

Türkiye'nin döviz açığının da büyüdüğüne ve cari açığın 47,1 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Sarıbal, cari açığın sıfır olması gerektiğini kaydetti.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğe de değinen Sarıbal, "AKP ve saray iktidarının masallarına rağmen gelmekte olan ekonomik kriz, ne 1994 ne de 2001 krizine benzememekte." iddiasında bulundu.

Londra'da patlama!Londra'da patlama!
26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!
Bu haberi okumadan plan yapmayın!Bu haberi okumadan plan yapmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü CHP  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ekonomik kriz GSYH gübre üniversiteler

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu

Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu

HDP'li Abdullah Zeydan'ın hapis cezası onandı

HDP'li Abdullah Zeydan'ın hapis cezası onandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de Ayla filminin kahramanı Eunja Kim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de Ayla filminin kahramanı Eunja Kim'i kabul etti

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Erdoğan için adaylık başvurusunun günü belli oldu

Erdoğan için adaylık başvurusunun günü belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.