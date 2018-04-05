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CHP Cumartesi günü Çorum'da "şeker mitingi" düzenleyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: "Siyasi görüşü ne olursa olsun, tüm yurtsever vatandaşlarımızı elinde Türk bayrağı ile Çorum meydanına bekliyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumartesi günü saat 11.00'de Çorum'da şeker mitingi düzenleyeceklerini belirterek, "Siyasi görüşü ne olursa olsun, tüm yurtsever vatandaşlarımızı elinde Türk bayrağı ile Çorum meydanına bekliyoruz." dedi.

Ağbaba, CHP Şeker Komisyonu üyesi milletvekilleriyle parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Türkiye'nin en önemli gündem maddesinin özelleştirilmesi düşünülen şeker fabrikaları olduğunu söyledi.

Özelleştirmeye karşı 23 Şubat'tan beri 30'a yakın milletvekili ve Parti Meclisi üyesiyle tüm Türkiye'yi gezdiklerini aktaran Ağbaba, "11 bin 600 kilometre yol yaptık ve sevinerek söylemek isteriz ki yalnız değildik. Tüm siyasi partilerden ve farklı kesimden insanlarla bu eylemi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Bu olayı başından beri siyasi değil, milli bir mesele olarak gördüklerini dile getiren Ağbaba, şeker fabrikalarının cumhuriyetin hafızası olduğunu ifade etti.

İlk temelleri Atatürk tarafından atılan şeker fabrikalarının İnönü, Menderes, Ecevit, Özal ve Erbakan hükümetleri dönemlerinde de açılarak halkın hizmetine sunulduğunu belirten Ağbaba, iktidarın ise adeta "bir babanın hayırsız evladı" gibi bu mirası yok etmek istediğini savundu.

Şeker fabrikaların satış talebinin çok uluslu firmalardan geldiğini ileri süren Veli Ağbaba, şunları söyledi:

"AKP'nin içinde dahi bu satışı savunan bir tek siyasetçi yok. Ne bakanı, başbakanı, ne milletvekili kalkıp 'bu satış doğrudur' diyemiyor. Buradan bir kez daha hükümete çağrı yapıyoruz. Türkiye'de sağcısı, solcusu, muhafazakarı, sosyal demokratı bu satıştan yana değil. Gel bu sevdadan vazgeç. Bu fabrikalar cumhuriyetin hafızasıdır. İlk kez sosyalleşme çalışmaları bu şeker fabrikalarıyla başlamıştır. Şeker fabrikalarını yok etmek cumhuriyetin hafızasını yoketmektir. Çoğu şeker fabrikası bulundukları yerde tüten tek bacadır. Her fabrika bir kaledir. Bu kalelerin satılmaması için bütün yurttaşları sorumlu olmaya çağırıyoruz."

Cumartesi günü "şeker vatandır, vatan satılmaz" sloganıyla saat 11.00'de Çorum Saathane Meydanı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı bir miting düzenleyeceklerini kaydeden Veli Ağbaba, "Siyasi görüşü ne olursa olsun, tüm yurtsever vatandaşlarımızı elinde Türk bayrağı ile Çorum meydanına bekliyoruz." dedi.

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CHP Çorum şeker mitingi Veli Ağbaba

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