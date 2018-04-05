CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumartesi günü saat 11.00'de Çorum'da şeker mitingi düzenleyeceklerini belirterek, "Siyasi görüşü ne olursa olsun, tüm yurtsever vatandaşlarımızı elinde Türk bayrağı ile Çorum meydanına bekliyoruz." dedi.

Ağbaba, CHP Şeker Komisyonu üyesi milletvekilleriyle parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Türkiye'nin en önemli gündem maddesinin özelleştirilmesi düşünülen şeker fabrikaları olduğunu söyledi.

Özelleştirmeye karşı 23 Şubat'tan beri 30'a yakın milletvekili ve Parti Meclisi üyesiyle tüm Türkiye'yi gezdiklerini aktaran Ağbaba, "11 bin 600 kilometre yol yaptık ve sevinerek söylemek isteriz ki yalnız değildik. Tüm siyasi partilerden ve farklı kesimden insanlarla bu eylemi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Bu olayı başından beri siyasi değil, milli bir mesele olarak gördüklerini dile getiren Ağbaba, şeker fabrikalarının cumhuriyetin hafızası olduğunu ifade etti.

İlk temelleri Atatürk tarafından atılan şeker fabrikalarının İnönü, Menderes, Ecevit, Özal ve Erbakan hükümetleri dönemlerinde de açılarak halkın hizmetine sunulduğunu belirten Ağbaba, iktidarın ise adeta "bir babanın hayırsız evladı" gibi bu mirası yok etmek istediğini savundu.