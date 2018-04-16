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CHP, cumhurbaşkanlığı için Meral Akşener'i mi destekleyecek?

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 08:01 | Son Güncelleme

2019’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az zaman kalırken, partiler de stratejilerini oluşturuyor. İYİ Parti'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tur için hesap yapıldığı, CHP'li seçmenin de oylarının Akşener'e kaymasının mümkün olup olmadığı tartışıldığı öğrenildi.

AK Parti ve MHP’nin 'Cumhur İttifakı'na karşı İYİ Parti’nin de Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) ile bir ittifak kuracağı dillendirilirken, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İYİ Parti ittifaktan çok ikinci turu hedefliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partilerinin ilk turda kendi adaylarını çıkarmaları gerektiği üzerinde duruluyor. Seçimler için ne kadar çok aday çıkarsa, iktidarın oylarında o kadar düşüş yaratacağı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ikinci turda şansının o kadar yükseleceğine inanılıyor. İkinci tura Akşener, Erdoğan’ın karşısına aday olarak kalırsa, CHP’li seçmenin de Akşener’i destekleyeceği hesapları yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde parlamentonun bir önemi kalmayacağını savunan İYİ Parti yönetimi, bu yönetim şeklinin değişmesi için öncelikli olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmanın gerektiği üzerinde duruyor. Eğer, Akşener Cumhurbaşkanı seçilirse, İYİ Parti de vaat ettiği gibi yeniden parlamenter sisteme dönmek için adım atacak.

HEDEF AK PARTİ TABANI

Akşener, 1 Nisan’da gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda, hem merkez sağa hem de MHP tabanına gönderme yaparken, şimdiki hedefi ise AK Parti tabanı. Her ne kadar CHP tabanında Akşener’e yönelik bir sempati olsa da CHP ile ittifakın İYİ Parti’ye olumsuz yansıyacağından kaygılanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
CHP İYİ parti seçim Cumhurbaşkanlığı Meral Akşener

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