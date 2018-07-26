CHP'de 129 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek

Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu CHP'liler, CHP parti merkezi önünde açıklama yaptı. Kurultaya karşı bildiriye imza atan CHP'liler adına CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu bildiri metnini okudu.
Bildiride özetle şunlar yer aldı:
"Bugün il başkanlarından yapılan açıklamaya iştirak ettiğimizi, ülkemizin asıl gündemine odaklanmamız gerektiğini bildiriyoruz."
Öte yandan "kurultaya hayır" diyen bildiriyi 145 milletvekilinden 129 milletvekilinin imzaladığı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'ya destek için imza atan milletvekilleri arasında ilk gelen bilgilere göre Öztürk Yılmaz, Bülent Tezcan,Hüseyin Yıldız, Aysu Bankoğlu, Erkan Aydın, Lale Karabıyık , Muharrem Erkek, Tufan Köse, Kasım Arslan, Necati Tığlı, Gamze Akkuş İlgezdi, Engin Altay, Özgür Karabat, Serra Kadıgil isimleri yer alıyor.
12 MİLLETVEKİLİ KOYMADI
CHP parlamento grubunun bildirisine 12 milletvekili imza koymadı. İmza vermeyen milletvekilleri içinde, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasında yer alan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in de olması dikkat çekti. Metne imza koymayan milletvekilleri:
Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün
Bolu Milletvekili Tanju Özcan
Edirne Milletvekili Erdin Bircan
Elazığ Milletvekili Gürsel Erol
İstanbul Milletvekili Ali Şeker
İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi
İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke
Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy
Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı
Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya
Yalova Milletvekili Özcan Özel
Kaynak: Cumhuriyet
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