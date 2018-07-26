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CHP'de 129 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

CHP'li milletvekilleri kurultay tartışmalarıyla ilgili olarak ortak bir açıklama yaptı. 129 milletvekili Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken, 12 milletvekili ise imza koymadı. İmza vermeyen isimler arasındaki Gürsel Tekin dikkat çekti.

CHP'de 129 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek

Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu CHP'liler, CHP parti merkezi önünde açıklama yaptı. Kurultaya karşı bildiriye imza atan CHP'liler adına CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu bildiri metnini okudu.

Bildiride özetle şunlar yer aldı:

"Bugün il başkanlarından yapılan açıklamaya iştirak ettiğimizi, ülkemizin asıl gündemine odaklanmamız gerektiğini bildiriyoruz."

Öte yandan "kurultaya hayır" diyen bildiriyi 145 milletvekilinden 129 milletvekilinin imzaladığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'ya destek için imza atan milletvekilleri arasında ilk gelen bilgilere göre Öztürk Yılmaz, Bülent Tezcan,Hüseyin Yıldız, Aysu Bankoğlu, Erkan Aydın, Lale Karabıyık , Muharrem Erkek, Tufan Köse, Kasım Arslan, Necati Tığlı, Gamze Akkuş İlgezdi, Engin Altay, Özgür Karabat, Serra Kadıgil isimleri yer alıyor.

12 MİLLETVEKİLİ KOYMADI

CHP parlamento grubunun bildirisine 12 milletvekili imza koymadı. İmza vermeyen milletvekilleri içinde, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasında yer alan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in de olması dikkat çekti. Metne imza koymayan milletvekilleri:

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

Bolu Milletvekili Tanju Özcan

Edirne Milletvekili Erdin Bircan

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

İstanbul Milletvekili Ali Şeker

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy

Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı

Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya

Yalova Milletvekili Özcan Özel

Kaynak: Cumhuriyet

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