CHP'de aday olarak iki isim öne çıktı: Muharrem ince ve Yılmaz Büyükerşen

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gidiyor. Adaylar yavaş yavaş netleşirken, ana muhalefet partisi CHP ise henüz adayını açıklamadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağına kesin gözüyle bakılırken, FOX TV'nin haberine göre CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için iki isimin üzerinde duruluyor.

FOX TV Ana Haber bülteninde gündemi sarsan bomba bir iddiada bulunuldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday adaylarının Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce olduğu belirtildi. CHP'nin adayları arasında İlhan Kesici ve Murat Karayalçın'ın da olduğu ancak son değerlendirmede aday sayısının ikiye düşürüldüğü ifade edildi.

CHP'nin yarın gerçekleşecek olan parti meclisinde Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce arasından birinin aday olarak açıklanacağı dile getirildi.

MUHARREM İNCE KİMDİR?



Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'de Zekiye – Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova'nın Elmalık köyünde dünyaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne, Cumhuriyet Halkp Partisi‘nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak seçilmiş ve içinde bulunduğumuz 23. dönemde de milletvekililiği görevine devam etmektedir.