CHP'de aday olarak iki isim öne çıktı: Muharrem ince ve Yılmaz Büyükerşen

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gidiyor. Adaylar yavaş yavaş netleşirken, ana muhalefet partisi CHP ise henüz adayını açıklamadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağına kesin gözüyle bakılırken, FOX TV'nin haberine göre CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için iki isimin üzerinde duruluyor.
FOX TV Ana Haber bülteninde gündemi sarsan bomba bir iddiada bulunuldu.
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday adaylarının Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce olduğu belirtildi. CHP'nin adayları arasında İlhan Kesici ve Murat Karayalçın'ın da olduğu ancak son değerlendirmede aday sayısının ikiye düşürüldüğü ifade edildi.
CHP'nin yarın gerçekleşecek olan parti meclisinde Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce arasından birinin aday olarak açıklanacağı dile getirildi.
MUHARREM İNCE KİMDİR?
Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'de Zekiye – Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova'nın Elmalık köyünde dünyaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne, Cumhuriyet Halkp Partisi‘nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak seçilmiş ve içinde bulunduğumuz 23. dönemde de milletvekililiği görevine devam etmektedir.
İlk ve orta öğrenimini Yalova'da bitiren İnce, lisans eğitimini Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalovaspor‘un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu.
2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM‘ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. TBMM'de 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin çalışmalarını 10 dakikada özetlediği konuşma internette paylaşılma rekorları kırdı, bir çok gazete ve derginin internet sitesinde yüzbini aşkın yorum aldı. 13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi. bu 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu.
Ülkü İnce ile evli ve Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce, hâlen TBMM'deki milletvekilliği görevine devam etmekte aynı zamanda da CHP Grup Başkan vekilliği görevini yürütmektedir. 2012 yılında “Buyurun Sayın İnce” adlı bir kitap yazmıştır.
YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?
Siyasetçi kimliğinin yanı sıra akademisyen ve sanatçı olan Yılmaz Büyükerşen, 8 Kasım 1937 tarihinde Eskişehir'de doğdu.
Kanal D'nin kurucularından ve Anadolu Üniversite'sinin eski rektörü Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversite'sinin eski rektörüdür.
Ayhan Şahenk Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olan Yılmaz Büyükerşen, lise eğitimini Eskişehir Atatürk Lisesi’nde bitirdi.
1962 tarihinde, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ilk mezunlarından olmasının ardından tarihler 1972’yi gösterdiğinde, mezun olduğu bu akademinin başkanlık görevine layık görüldü.
Doktora eğitimini ise 1966 tarihinde bitirdikten sonra sırasıyla, 1968 yılında doçent 1973 yılında profesör oldu.
Dünyada tek olan açık öğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük eden Yılmaz Büyükerşen, evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı unvanıyla, bugün pek çoğu Türkiye’nin diğer kentlerine örnek proje olarak gösterilen, büyük ölçekli projeler hazırlamış ve Eskişehir'de uygulamıştır.
Sanata olan büyük ilgisi ve bu alandaki kabiliyetiyle tanınan Yılmaz Büyükerşen, Kendi adını taşıyan Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini 19 Mayıs 2013 tarihinde açmıştır.
Anıtkabir müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir boyutlardaki balmumu heykeli yapan Büyükerşen, resim ve heykel gibi güzel sanatlara yatkınlığını rektörlüğü döneminde üniversitelere açtığı bölümler ve özel yaşamında da özellikle yaptığı balmumu heykellerde göstermiştir
Siyasetçi kimliğinin yanı sıra sanatçı kimliğiyle de kendini gösteren Yılmaz Büyükerşen, bu alanda faaliyetler ortaya koyarak, 2 dönem boyunca Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığı görevini icra etmiştir.
1982 tarihinde Anadolu Üniversitesi rektörlüğü görevini yürütmeye başlayan Yılmaz Büyükerşen 1987 tarihinde aynı göreve tekrar geri atanmıştır.
Siyaset hayatına ise 1999 tarihinde atılan Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999 Seçimleri'nde Demokratik Sol Parti'den Eskişehir Belediye Başkanlığı için aday olmuş ve oyların %44'ünü alarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yine aynı partiden aday olan Büyükerşen, oylarını %45'e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi.
2009 yerel seçimlerinde DSP'den tekrar aday olarak %50 üzeri oy ile yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi ve 2011 yılında partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı olarak seçimlere katılan Büyükerşen, %45 oy alarak 4. kez aynı göreve seçildi.
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