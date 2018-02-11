CHP'de Aylin Nazlıaka tartışması

CHP'de yeni seçilen parti meclisi ilk toplantısını yaptı.
CNN TÜRK'ün haberine göre; toplantıda Aylin Nazlıaka tartışması çıktı.
CHP lideri, Nazlıaka'nın yazılı olarak af talebinde bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine Atatürk resmi tartışması nedeniyle Nazlıaka ile arası açık olan Ankara Milletvekilli Necati Yılmaz söz aldı.
Edinilen bilgilere göre, Yılmaz, Nazlıaka'nın geri dönme talebine sert sözlerle karşı çıktı ve kabul edilmemesini istedi.
Kılıçdaroğlu'nun ise Nazlıaka'nın af talebini parti meclisi gündemine getirebilmek için MYK kararı gerektiğini belirtti.
Yeni oluşacak MYK'da bu yönde karar çıkması durumunda af talebi parti meclisinin onayına sunulacak.
Ayrıca, Kılıçdaroğlu parti meclisinden MYK'daki üye sayısını arttırmak üzere yetki aldı.
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