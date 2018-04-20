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CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 14:13 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olacağını duyurdu. Engin'in açıklamasıyla bugün, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştum" diyerek aday adaylık açıklaması yapan Öztürk Yılmaz'ın ardından CHP'de cumhurbaşkanlığına aday adayı olan isim sayısı 2'ye yükseldi.

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

CHP'li Engin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemiz iki ay sonra tarihinin en önemli seçimini yapacaktır. 16 yıldır ülkemizi tek başına yöneten iktidar partisi, Meclis çoğunluğuna rağmen ülkemizi artık yönetemez duruma düştüğünü, OHAL'den medet umarak, baskın bir seçim kararıyla itiraf etmiştir.

Bizleri birbirimizden ayrıştırarak, ötekileştirerek, kamplaştırarak yıllardır oy peşinde koşan, kapalı kapılar ardında koltuk pazarlıklarıyla ittifak yapan siyaset anlayışına, kadınlarımızla, gençlerimizle, işçilerimizle, emeklilerimizle, esnaflarımızla, memurlarımızla, dar gelirli vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle, işsizlerimizle, emekçilerimizle, engelli bireylerimizle, kısacası toplumumuzun tüm kesimleriyle halkın ittifakını oluşturarak bir arada ve el ele sandıkta dur diyeceğiz.

Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı basın toplantısı ile açıklayacağım.

Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, "Dünle beraber gitti, cancağızım; Ne kadar söz varsa düne ait; Şimdi yeni şeyler söylemek lazım”

İşte şimdi güzel ülkemizin vatansever evlatları olarak yeni şeyler söylememizin zamanı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
CHP de herşey KOMEDİ, iki kere TV de görünen ADAY oluyor.
CHP de herşey KOMEDİ, iki kere TV de görünen ADAY oluyor.Bu mu Atatürk'ün partisi
bu seçim chp yi dağıtır
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