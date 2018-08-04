HABER

CHP'de deprem! Görevden alındılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, partisinin Samsun il başkan yardımcılarını görevden aldıklarını bildirdi. Görevinden alındığını kaydeden Nuri Cömert ise yaptığı yazılı açıklamada, "24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce'den yana tavrımı açıkladığım ve kurultay çağrısı yaptığım için görevden alındım. İl başkanı açıkça hukuk ihlali yapmıştır. Bu açıdan alınan karar benim açımdan yok hükmünde bir karardır" ifadesini kullandı.

CHP'de deprem! Görevden alındılar

Kundak, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Samsun İl Başkanlığı yönetiminde görev değişikliği yapıldığını belirterek, ''Partimizin görev dağılımında değişikliğe gidiyoruz. Bu nedenle yönetimdeki bütün il başkan yardımcılarını görevden aldık.'' dedi.

'KARAR BENİM AÇIMDAN YOK HÜKMÜNDE'

Hiçbir gerekçe olmadan il başkan yardımcısının görevden alınamayacağını dile getiren Nuri Cömert, CHP tüzüğünün il başkanına böyle bir yetki tanıdığını ancak hiçbir yetkinin kişisel keyfiyete dayandırılamayacağını belirtti.

CHP'de, tüzük ve mevzuat hükümlerine bağlı olmayan bir yetkinin bulunmadığına işaret eden Cömert, "İl başkanı, yapmış olduğu bu tavırla hem partiyi dışarıdan dizayn edenlerle hareket ettiğini, hem de değişimden yana olan il yöneticilerini açıkça hedef aldığını tescillemiştir. İl başkanı açıkça hukuk ihlali yapmıştır. Bu açıdan alınan karar benim açımdan yok hükmünde bir karardır. Tarafıma tebliğ edilmiş bir karar da yoktur.'' değerlendirmesinde bulundu. (AA)

PARTNERÇektiniz artık, yapacak bir şey yokÇektiniz artık, yapacak bir şey yok
Erdoğan: ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarının mal varlıklarını donduracağızErdoğan: ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarının mal varlıklarını donduracağız
Konyalı bakanlar, memleketlerinde cami açtıKonyalı bakanlar, memleketlerinde cami açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Samsun CHP Samsun İl Başkan yardımcılığı mehmet kundak nuri cömert

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!

İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!

Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz

Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz

Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

CHP'yi karıştıracak iddia! Ankara'da buluşacaklar

CHP'yi karıştıracak iddia! Ankara'da buluşacaklar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.