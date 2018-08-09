CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

İstifa metninde parti yönetiminde değişim vurgusu yapıldı ve "Başarısızlığı başka partilerin oy kaybıyla kıyaslamak geçici bahaneler bulup hiçbir şey olmamış gibi sabitliğe devam etmek zaman kaybı ve basiretsizliktir." denildi.

Sözcü'de yer alan haber şöyle: İstifayı İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular yayınladığı açıklama ile duyurdu.

Eyisabuncular açıklamasında şu ifadeler kullandı; “Yönetim kurulumuz 08/08/2018 tarihinde toplanmış ve seçim sonuçları ile ilgili nihai değerlendirmesini yapmıştır.

Bu değerlendirmelere göre yurt genelindeki başarısızlık yadsınamaz boyuttadır. Kocaeli ve ilçelerdeki başarısızlık açıktır. Kandıra ilçe örgütü seçimlerde başarısız olmuştur. Bu başarısızlık; üyenin, delegenin, mahalle temsilcisinin, il delegelerinin ve ana kademe yöneticilerinin paylaşması ve sorgulaması gereken bir başarısızlıktır. Hoşa gitmeyen sonuçların bedelini yönetime yıkmak, elini taşın altına koymayıp sorumluluktan kaçanların kolaycılık söylemidir.

Başarısızlığı başka partilerin oy kaybıyla kıyaslamak geçici bahaneler bulup hiç birşey olmamış gibi sabitliğe devam etmek zaman kaybı ve basiretsizliktir. Kandıra ilçe örgütü kısa süre önce örgütün ortak kararıyla değişim için olağanüstü kurultaya imza vermiştir. Değişimin gereğini gören ve önerenlerin yer işgal etmeye devam etmesi de abestir.