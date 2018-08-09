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CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2018 10:27 | Son Güncelleme

CHP'de sular durulmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde olağanüstü kurultay tartışmaları sürerken CHP Kandıra İlçe Örgütü’nün yönetim kurulu üyeleri ‘seçimlerde başarısızdık’ diyerek istifa etti.

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

İstifa metninde parti yönetiminde değişim vurgusu yapıldı ve "Başarısızlığı başka partilerin oy kaybıyla kıyaslamak geçici bahaneler bulup hiçbir şey olmamış gibi sabitliğe devam etmek zaman kaybı ve basiretsizliktir." denildi.

Sözcü'de yer alan haber şöyle: İstifayı İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular yayınladığı açıklama ile duyurdu.

Eyisabuncular açıklamasında şu ifadeler kullandı; “Yönetim kurulumuz 08/08/2018 tarihinde toplanmış ve seçim sonuçları ile ilgili nihai değerlendirmesini yapmıştır.

Bu değerlendirmelere göre yurt genelindeki başarısızlık yadsınamaz boyuttadır. Kocaeli ve ilçelerdeki başarısızlık açıktır. Kandıra ilçe örgütü seçimlerde başarısız olmuştur. Bu başarısızlık; üyenin, delegenin, mahalle temsilcisinin, il delegelerinin ve ana kademe yöneticilerinin paylaşması ve sorgulaması gereken bir başarısızlıktır. Hoşa gitmeyen sonuçların bedelini yönetime yıkmak, elini taşın altına koymayıp sorumluluktan kaçanların kolaycılık söylemidir.

Başarısızlığı başka partilerin oy kaybıyla kıyaslamak geçici bahaneler bulup hiç birşey olmamış gibi sabitliğe devam etmek zaman kaybı ve basiretsizliktir. Kandıra ilçe örgütü kısa süre önce örgütün ortak kararıyla değişim için olağanüstü kurultaya imza vermiştir. Değişimin gereğini gören ve önerenlerin yer işgal etmeye devam etmesi de abestir.

Kişisel hesaplar içinde bulunmayan ve ülke ikbalini şahsi ikballe karıştırmayan Kandıra ilçe örgütü bu konuda hassas davranmış ve gereğini yapmıştır. Partinin yıllanmış kadrolardan kurtulması, defalarca görev almış, vizyonu tükenmiş, toplamda kalite ruhundan uzaklaşmış kronik kişilerle devam etmesi mümkün değildir. Yenilenmiş parti tüzüğü yeni yüzler ve adamcılıktan arınmış, bağımsız örgütlere yol gösterecektir. Mevcut kadrolarla devam etmek yerel seçimlerde bile bile lades demek olacak ve sonuçlar hezimet olacaktır. Kandıra ilçe örgütü olarak bizlerle çalışan üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, köy temslcilerimize, yönetim arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeniden toparlanma ve değişim zorunluluğu adına aldığımız karar kesin ve nettir. Bugün itibarıyla Kandıra CHP ilçe yönetimi ve Kandıra Kadın kolları istifa etmiştir. Partimiz adına hayırlı olmasını diliyoruz.”

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CHP chp istifa CHP Kandıra İlçe Örgütü

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
GELİYOR GELİYOR MUHARREM İNCE GELİYOR CHP İKTİDARA GELİYOR
Kılıçtaroğlu nun koltuk merakı partiyi birirecek..iş işten geçmeden çok geç olmadan yapın şu kurultayı...!!!
İstifa etçek adam etmez bunlar eder partinin bu halde oldugunu göruyor ve koltuga yapisti cehape ye oy yok en diktatör hepsi
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