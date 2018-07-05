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CHP'de genel başkanlık adaylığı için sürpriz isim: Haluk Pekşen

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri sonrası liderlik savaşının başladığı CHP’de eski milletvekili Haluk Pekşen’in de genel başkanlığa aday olacağı iddia edildi.

CHP'de genel başkanlık adaylığı için sürpriz isim: Haluk Pekşen

CHP'de 24 Haziran seçimlerinden sonra başlayan genel başkanlık tartışması büyüyor. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye destek verenler olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlarken, genel başkanlık yarışı iyiden iyiye kızıştı.

ÜÇÜNCÜ ADAY HALUK PEKŞEN

Aydınlık’ta yer alan habere göre; CHP’de Kılıçdaroğlu ve İnce’den sonra üçüncü bir aday daha ortaya çıktı. CHP’de üçüncü genel başkan adayı eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen. Pekşen, CHP Genel Başkanlığı için aday olduğu gizlemiyor. Yakın çevresi şu anda Pekşen’in gelişmeleri yakından takip ettiğini, delegelerle ve il başkanlarıyla görüşmeler yaptığını, genel başkanlık için aday olmayı düşündüğünü, kesin kararını yakında açıklayacağını vurguladılar.

HALUK PEKŞEN KİMİDİR?

Haluk Pekşen, 11 Eylül 1961'de Trabzon Yomra Yokuşlu Köyü'nde doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Çok sayıda sivil toplum örgütünün kurucu ve yöneticiliğini yaptı. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu. Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı.

İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı.

Haluk Pekşen İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Eveeet,Chp kendi kendini bitiriyor...Kendi köyünde,rakibinden 2 kat fark yiyen bir siyasetçi Chp Genel Başkanlığını nasıl götürebilirdi??? Hemşehrisi olarak soruyorum... Kılıçdaroğlu Baykal'dan sonra en azından istikrar yakalamıştı %3-5 Şimdi o da bitecek!
Bu adamların artık partide yeri yok. Onlar sayesinde Chp küçülüyor. Gençlik aşısının zamanı geldi geçiyor. Hastalık her an nüksedebilir.
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