CHP'de genel başkanlık için sürpriz aday

Rahmi Turan bugünkü "Sürpriz aday!" başlıklı yazısında, "Olağanüstü kurultayın iki kişinin mücadelesi halinde geçeceğini düşünenler yanılıyor" dedi ve Haluk Pekşen 'in CHP için planladığı değişiklikleri açıkladı.

İşte o yazı:

CHP'de olağanüstü kurultay toplanmadan suların durulmayacağı anlaşılıyor.

İmza toplama işlemine devam eden Muharrem İnce yanlıları “Yeterli sayıya ulaşmak için sadece 34 imza kaldı” diyorlar.

Ee… Olağanüstü kurultay gerçekleşti, diyelim… Ne olacak?

Herkes Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile hâlâ yüzde 30 oy almanın övüntüsü içinde görünen Muharrem İnce 'nin hesaplaşacağını düşünüyor. İnce Bey sanki seçim kazanmış gibi “Sen git, ben geleyim” hesabında…

Oysa tüm mücadelelerde sayısal oran değil, sonuç önemlidir.

Muharrem İnce 22 puan (10 milyon 900 bin oy) farkla seçimi kaybetti.

Aslında ağır bir yenilgi bu… Fakat zafer gibi gösteriliyor!

Şimdi güzel kardeşim, sen CHP'nin başına gelirsen ne yapacaksın, onu anlatsana…

Nasıl ekonomik bir model öngörüyorsun?

Partiyi fabrika ayarlarına döndürecek misin?

Sen gelirsen ne değişecek?

İktidarın yok etmeye çalıştığı Atatürk ilkeleri ve Laik Cumhuriyet Devrimleri için ne yapacaksın?

*Ve çok merak edilen bir soru: Seçim gecesi ortadan neden kayboldun?

Bu sorular artırılabilir. O kadar çok bilinmeyen var ki…