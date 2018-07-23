CHP'de genel başkanlık için sürpriz aday

Rahmi Turan bugünkü "Sürpriz aday!" başlıklı yazısında, "Olağanüstü kurultayın iki kişinin mücadelesi halinde geçeceğini düşünenler yanılıyor" dedi ve Haluk Pekşen 'in CHP için planladığı değişiklikleri açıkladı.
İşte o yazı:
CHP'de olağanüstü kurultay toplanmadan suların durulmayacağı anlaşılıyor.
İmza toplama işlemine devam eden Muharrem İnce yanlıları “Yeterli sayıya ulaşmak için sadece 34 imza kaldı” diyorlar.
Ee… Olağanüstü kurultay gerçekleşti, diyelim… Ne olacak?
Herkes Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile hâlâ yüzde 30 oy almanın övüntüsü içinde görünen Muharrem İnce 'nin hesaplaşacağını düşünüyor. İnce Bey sanki seçim kazanmış gibi “Sen git, ben geleyim” hesabında…
Oysa tüm mücadelelerde sayısal oran değil, sonuç önemlidir.
Muharrem İnce 22 puan (10 milyon 900 bin oy) farkla seçimi kaybetti.
Aslında ağır bir yenilgi bu… Fakat zafer gibi gösteriliyor!
Şimdi güzel kardeşim, sen CHP'nin başına gelirsen ne yapacaksın, onu anlatsana…
Nasıl ekonomik bir model öngörüyorsun?
Partiyi fabrika ayarlarına döndürecek misin?
Sen gelirsen ne değişecek?
İktidarın yok etmeye çalıştığı Atatürk ilkeleri ve Laik Cumhuriyet Devrimleri için ne yapacaksın?
*Ve çok merak edilen bir soru: Seçim gecesi ortadan neden kayboldun?
Bu sorular artırılabilir. O kadar çok bilinmeyen var ki…
Olağanüstü kurultayın iki kişinin mücadelesi halinde geçeceğini düşünenler yanılıyor. Başka adaylar da çıkacak. Kimler mi?
Mesela Ümit Kocasakal… Umut Oran… Halûk Pekşen.
Ümit Kocasakal ile Umut Oran'ı bilmem ama CHP Parti Meclisi Üyesi Halûk Pekşen aday olmakta kesin kararlı… Kendisiyle konuştuğum zaman bana net olarak:
“CHP Genel Başkanlığı'na adayım” dedi ve toplumda umut yaratacak değişikliklerin şart olduğunu belirterek düşüncelerini şöyle özetledi:
Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti
Binali Yıldırım 6. kez dede oldu! Müjdeyi düğünde verdi
Erbil'de Valilik binasında peş peşe patlama sesleri
'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu
CHP'li başkandan Erdoğan ile ilgili şaşırtan sözler
Kimse ondan gözünü alamadı!
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın
Şanlıurfa'da sosyal deney: Cüzdanı vermeyince dövmeye kalktılar
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum