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CHP'de imza krizi! Ankara bugün hareketlenecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 07:10 | Son Güncelleme

CHP’de 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin ardından başlayan parti içi tartışmalarda sona geliniyor. Kongre çağrı heyetinden PM Üyesi Gaye Usluer sosyal medya hesabından ellerindeki belgeleri bugün saat 16.00’da genel merkeze sunacaklarını açıkladı.

CHP'de imza krizi! Ankara bugün hareketlenecek

İmzalar Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’e teslim edilecek. İmzalar teslim edilirken birlikte sayım yapılacak. teslim alınan imza sayısına ilişkin tutanak tutulacak. Tutanağın biri çağrı heyetinde diğeri ise genel merkezde kalacak. Aynı gün bir iki saat içinde genel merkeze teslim edilen imza sayısının açıklaması bekleniyor.

İMZALAR İNCELENECEK

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, imzalar teslim alındıktan sonra parti yönetimi, mevcut delege listesi üzerinden bu imzaları mercek altına alacak. İncelemelerde ölümler, istifalar, geri çekmeler ve mükerrerler dikkate alınacak ve teslim edilen imzalarda bu durumlardan herhangi biri varsa toplam imza sayısından düşülecek.

45 GÜN İÇİNDE KURULTAY ÇAĞRISI

İnceleme tamamlanır tamamlanmaz sonuç, olağanüstü kongre çağrı heyetine iletilecek. Yeterli sayıda imza bulunması durumunda tüzüğe göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 45 gün içinde kurultay çağrısı yapması gerekiyor. Tüzüğe göre delegelere kurultay tarihine en geç 15 gün kala haber verilmesi gerektiği için, parti yönetiminin elinde 1 ay gibi geniş bir inceleme süresi buluyor. Ancak parti yönetimi bu geniş süreyi kullanmama konusunda kararlı. 25 Haziran’dan itibaren başlayan ve kamuoyu önünde yaşanan parti içi gerilime bir an önce son vermek isteyen parti yönetiminin imzaları bir an önce inceleyeceği ve kararını kısa süre içinde bildireceği belirtiliyor.

OLUMSUZ KARAR ÇIKARSA YARGIYA GİDİLEBİLİR

Genel merkezden olumsuz bir karar çıkması durumunda muhaliflerin bazı yargı kararlarını işaret ederek süreci mahkemeye taşıyabileceği belirtiliyor. Ancak siyasi kulislerde bu düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Muharrem İnce ve çevresinin partiye zarar vereceği gerekçesiyle böyle bir sürece partiyi sokmak istemeyecekleri dillendiriliyor. Buna karşın imzalar yeterli sayıya ulaşmasa da yüksek oranda bir imzaya sahip olan muhaliflerin Kılıçdaroğlu’na kurultay çağrısı yapmaya devam edeceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince Gaye Usluer Kemal Kılıçdaroğlu

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