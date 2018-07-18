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CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2018 03:46 | Son Güncelleme

CHP’de seçimli kurultay isteyen muhaliflerin verdiği imza sayısı ikinci gün itibarıyla 452 olarak açıklandı. Genel Merkez ise İnce taraftarlarının yeterli imzayı bulamayacağı konusunda ısrarlı.

CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?

CHP’de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin hemen ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları önceki gün muhalefetin çağrısıyla resmiyet kazandı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün sosyal medya hesabından ilk günde toplanan imzaların 353’e ulaştığını paylaştı. 81 il teşkilatından noter tasdikli imza toplayan muhalifler, çalışmalarını hem bölgelerinde hem de Ankara’da sürdürürken, imza sayısının ikinci günde ise 466’yı bulduğu belirtildi.

Son kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkan İnce, 447 oy almıştı. Öte yandan muhalif kanat, şubatta yapılan olağan kurultaydaki 1266 olan delege sayısının 1248’e düştüğü bilgisini verdi. Buna göre seçimli kurultay için muhalefetin 625 imzaya ihtiyacı var. İnce ekibi bu hafta içi yeterli imzayı bulacaklarına inanırken, gerekli sayı bulunduğu anda imzaları genel merkeze ileteceklerini dile getiriyor. Genel Merkez kanadı ise gündemlerinde kurultay olmadığı konusunda ısrarlı. İnce ekibinin çalışmalarına yönelik yakın takip yapan Genel Merkez , delegenin nabzını tutuyor. Yerel seçim öncesi muhalefetin “kılıç çekmesi”ni “hoşnutsuzlar hareketi” olarak adlandıran parti yönetimi, kurultay isteyenlerin çoğunun milletvekili listelerinde yer alamayan küskünler olduğunu belirtiyor. Parti yönetimi İnce’nin kurultay için yeterli sayıyı bulamayacağı görüşünde.

TUNCAY ÖZKAN: BİZDEKİ SAYI 120

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise İnce’ye yakın isimlerin ise olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza toplamalarına ilişkin rakamsal bilgi verdi. Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplamak istemesinin normal olduğunu ancak yerel seçimler öncesinde bu tartışmaların yapılmasını doğru bulmadığını belirten Özkan, “Bizim illerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi. Ben kurultayın toplanacağına ihtimal vermiyorum. Yerel seçimlerin ardından olağan süreçte kurultay toplanarak değişime karar verebilir. Bu delegelerimizin takdiridir” dedi.

Parti tüzüğüne göre, önceki gün resmen başlayan imza toplama sürecinin 15 gün içinde sona ermesi gerekiyor. İmzaların toplanması durumunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor.

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CHP olağanüstü kurultay imzası Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince

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