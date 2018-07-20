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CHP'de imza polemiği! Bülent Tezcan'ın açıklamalarına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 04:30 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, telefonla bağlandığı canlı yayında imza sayısına ilişkin açıklamada bulundu.Tezcan, "İmza toplanırsa gereken neyse yapılır. Paylaşılan rakamların gerçekle ilgisi yok. Bugün açıklanan rakam gerçek bir rakam değildi" dedi. Tezcan'ın bu açıklamalarına tepki geldi.

CHP'de imza polemiği! Bülent Tezcan'ın açıklamalarına tepki

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, telefonla bağlandığı CNN TÜRK'ün canlı yayınında imza sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

Tezcan, "Genel Başkan Yardımcısı olarak bunu televizyonlarda konuşmayı uygun bulmuyordum. Ben buna cevap vermiyorum desem milyonlarca izleyici diyecek ki 'Aslında imza toplanmış belli ki o yüzden CHP Genel Başkan Yardımcısı da buna kaçamak cevap veriyor' diyecek. İmza toplanırsa başımız gözümüz üzerine. Gereken neyse yaparız. Şunu söyleyeyim paylaşılan rakamların gerçekle ilgisi yoktur. İmza toplamaya yetecek rakam bulunmamıştır. Bugün açıklanan rakam gerçek bir rakam değildir. Bütün illerimizden, ilçelerimizden bize bu konuda bilgiler geliyor. Tek tek onları, isim isim bakıyoruz. Kaç ilden kaç imza toplanıyor diye. Bugün Genel Başkan Yardımcımız Tuncay Özkan'ın yaptığı açıklamada verdiği rakam bizim bütün illerden aldığımız sonuçlarla toplanabilecek azami rakamdır. Yani henüz toplanmış değil. Hepsi imza vereceğim diyenlere baktığımızda toplam 438 imzanın bulunabileceğini bugün sayın Tuncay Özkan ifade etti, 'Hadi hata payını koyun 470 olabilir' dedi. Bu şu demek değildir. Bugün 438 imza toplandı değil, imza vereceğini söyleyenlerin beyanıdır. Ben örgütü tanıyorsam CHP'nin delegesinin böyle bir süreçte olağanüstü kurultaya taşımayacaktır, bu benim kanaatim. Delege buna rağmen derse ki 'Hayır efendim, biz yeterli sayı ile olağanüstü kurultayı istiyoruz.' Hiçbir zaman genel başkanın ve genel merkezin, tüzüğün dışında hareket etme iradesi olmamıştır ve yoktur. Burada sadece bir algı yaratılmaya çalışıyor. Bunu söylemekte yarar var. İmzalar nasıl olsa toplanıyor, trenin vagonunu kaçırmayalım gibi bir algı yaratılıyor. CHP'nin kurultayı ciddi bir iştir. 'Öyle klasörle çıkıp şu imzayı topladık' diyecek bir iş değildir.

Bu imzalar bize gelmiyor. Noterde imzanın bir nüshasının muhataba doğrudan teslim edilmesi gerekir ama arkadaşlarımız talebnameyi şöyle düzenlemişler; '3 nüsha yapın' diyorlar notere. 'Biri sizde kalsın, ikisini bize verin. Biz götürelim' Böyle olunca onlardan başkasının elinde yok. O yüzden bizde de belgeye dayalı bir sayı yok ama şunu biliyoruz. 81 il örgütümüz var, hepsi ile temas halindeyiz. Gizli saklı yok, delegemiz özgüven sahibidir. İmza verecek olan imza veriyor, vermeyecek olan 'Vermeyeceğim' diyor. Bunun için rakam rakam hesaplandı. İmza veren ya da beyan edenlerin rakamı bugün 438 idi. Bu yarınüç artar, öbür gün iki eksilir. O başka bir iş. Tablo budur, elimizde bu veriler. Arkadaşlarımız 630'u bulmadan önce fotokopilerini atarlar biz de görürüz. Bu kadarmış diye bizde kamuoyuna izah ederiz. Dolayısıyla bu tartışma biter.

İrade genel başkana aittir. Bu kadar imza toplanınca genel başkan kurultaya çağırır diyor tüzük" dedi.

GAYE USLUER'DEN TEZCAN'A: YAZIK

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın CNN Türk'te yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Usluer, "Sayın Tezcan bize ne demek istiyor??? Yazık yazık yazık" ifadelerini kullandı.

MEVLÜT DUDU: BEN KAPIKULU DEĞİLİM

Öte yandan CHP Hatay eski Milletvekili Mevlüt Dudu da "Yanılıyorsun Bülent Tezcan! Ben kapıkulu değilim. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde oy kullanan bir milletvekili olarak asla Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığını kabul etmezdim. #UmudaÇağrıDeğişimZamanı 47 ler olarak bizler işte bu zihniyete engel olmak için demokratik tüzük istedik! Parti içi demokrasi istedik! Ve bu yola vekilken çıktık!!" mesajıyla Tezcan'a tepki gösterdi.

TUR YILDIZ BİÇER: MÜCADELEMİZ, DURUŞUMUZ DÜNDEN BELLİ

CHP Manisa eski Milletvekili Tur Yıldız Biçer de yaptığı açıklamada, "Liste dışı kaldığımız için değişimin arkasında durduğumuz söyleniyor; oysa biz 47 kişi, 9-10 Mart Tüzük Kurultayında “Demokratik bir CHP’nin var olmasının ön şartı ‘sözün ve kararın’ üyenin olduğu bir tüzüktür.” dediğimiz için liste dışı kaldık. Mücadelemiz,duruşumuz dünden belli!" ifadesini kulladı.

HÜSNÜ BOZKURT: KAPI KULU OLMADIK

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da "Gerek A. Gül adı çatı aday olarak telaffuz edildiğinde sosyal medyada,gerek parti organlarında pek çok MV arkadaşımızla birlikte açıkça karşı çıktığımız herkesin malûmudur. Kuruluşundan beri CHP MV’lerinin kahir ekseriyeti hiç bir zaman kapıkulu olmadılar" dedi.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Tuhaf
Ne yapiyo bunlar simdi birbirlerine mi düstü
Chp,olaga olağanüstü kurultaya giderse bitmiştir.Maalesef bitmiştir...Kendi köyünde,ezeli rakibine 2 kat farkla yenilen birisi Chp gibi köklü bir partide başkanlık yapabilir mi? Yada Cumhurbaşkanı olabilir mi?
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