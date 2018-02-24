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CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 17:21 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Berten ve beraberindeki 80 kişi, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler

Kırşehir'de, CHP Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Berten ve beraberindeki 80 kişi, partilerinden istifa etti. Berten ve 80 kişi, AK Parti’ye geçti. Berten ve beraberindekilere, AK Parti Kırşehir 5'inci Kadın Kolları Kongresi'nde rozetlerini AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz taktı.

"SAYIN ERDOĞAN'I SAYGIYLA SELAMLIYORUM"

İstifasıyla ilgili konuşan Mehmet Ali Berten, "Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesiydim. Çok kıymetli vekillerim Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Boztepe Belediye Başkanım Ramazan Bey ile görüşerek Cumhriyet Halk Partisi’nden istifa ettim. Belediye Meclis üyesi olarak kendim ve 80 üyemle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istİfa ediyorum. AK Parti’ye geçiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım’ı ve çok kıymetli vekillerimi saygıyla selamlıyorum” dedi.

AK Parti Kırşehir 5'inci Kadın Kolları kongresine, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Av. Muzaffer Aslan, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, il ve ilçe yönetimi ile çok sayıda partili katıldı.

DHA

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
chp de en son kılıcdar ve tayfasından başka kimse kalmayacak. beraber yer içer takılırlaar. başka bir işe yaradıkları yok zaten.
Anlamışlar işe nasıl girileceğini torpili oku yazma bilmeyenleri nerelerde getirdiniz yazık çok yazık.
CHP içindeki milliyetçiler giderek partilerinden uzaklaşıyorlar..
Aferin .. Çok iyi yapmışsınız da... Sormadılarmı size şimdiye kadar neyi beklediniz diye? Hadi onlar sormadı da ailenizden biri, bir eşiniz ,dostunuz , kardeşinizde mi sormadı.
Truva atı gibiler... Akpartiyi CHP'lileştirecekler. CHP ye oy vermem diyenler şimdi akpartideki CHP lilere nasıl oy verecekler.
hayılı olsun. chp de havadan kapacak para ve saltanat yok. bunlar cukkacılar olunca isabetli bir karar olmuş.
Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Vay Akepe, CHP nin ıskartalarına kaldın demek, tepe tepe kullan.
CHP marjinal grupların eline geçmiş.ülkesini seven her CHP linin sağına soluna iyi bakması gerekir.erdoğan seçilmiş bir cumhurbaşkanı seversin sevemezsin devletimizin başı bugün var yarın yok böyle bir günde düşmanlık etmek kime ihanet syn erdoğanamı devletemi? CHP devletle ve milletin inancıyla düşman gurupların elinde umarım bu görülür
Allah bizi sınıyor. Allah sizi bildiği gibi yapsın . gerçi hepiniz BOP.
hayırlı uğurlu olsun, kalplerinden ne geçiyorsa allah karşılığını verir inşallah.
Bir lider görev süresini ve bu süre içinde yapacaklarını bilmeli ,eğer bunları yapıp bir şeylerin hiç değişmediğini görmüyorsa lideri olduğu topluma ihanet etmeye başlamış koltuk sevdalısı olmuştur yanında bir kaç yalaka kalana kadar istifaya devam edilir bence saayğılar.
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