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CHP'de kimler disipline gidecek? İsimler netleşti

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün genel merkezde olağanüstü toplanıyor. Toplantının tek gündem maddesi ise 'disiplin'. PM’de gündeme gelmesi beklenen isimler istifa çağrısı yapan eski milletvekilleri ve mevcut PM üyeleri Erdal Aksünger, Necati Yılmaz ve Eren Erdem. Oturma çağrısı yapan ancak sonradan bundan vazgeçen Gürsel Erol için ne karar alınacağı ise belirsiz.

CHP'de kimler disipline gidecek? İsimler netleşti

CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran seçimlerinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün genel merkezde olağanüstü toplanıyor. Toplantının tek gündem maddesi ise “disiplin”...

24 Haziran seçimlerinin ardından bazı eski ve mevcut milletvekilleri ile PM üyeleri Kılıçdaroğlu’na ve parti yönetimine istifa çağrısı yapmıştı.

Elazığ’dan 41 yıl sonra ilk kez milletvekili seçilen Gürsel Erol ise önceki gün yaptığı paylaşımla genel merkez önünde oturma eylemine başlayacağını söylemişti. Önceki gün akşam saatlerinde genel merkezden PM üyelerine “disiplin” gündemiyle olağanüstü toplanılacağı bildirildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; PM’de gündeme gelmesi beklenen isimler istifa çağrısı yapan eski milletvekilleri ve mevcut PM üyeleri Erdal Aksünger, Necati Yılmaz ve Eren Erdem. Oturma çağrısı yapan ancak sonradan bundan vazgeçen Gürsel Erol için ne karar alınacağı ise belirsiz.

Edinilen bilgiye göre yalnızca “istifa” çağrılarının disiplin suçu olarak kabul edilemeyeceği ancak “eylem” çağrısının disiplin suçu olduğu belirtiliyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunlaraı kovmayın kendiz istifa edin bırakın artık olmuyo işte ne bekliyonuz
Sen bi istifa et sonra disiplin yaparlar
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