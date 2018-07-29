HABER

CHP'de kritik gün yarın! Delegelere sıkı markaj

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.07.2018 12:37 | Son Güncelleme

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci yarın saat 17.30'da tamamlanıyor.

CHP'de kritik gün yarın! Delegelere sıkı markaj

CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde sona gelindi. Parti tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay talebiyle başlanan imza süreci 30 Temmuz Pazartesi günü saat 17.30'da sona eriyor. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultayı toplayacak salt çoğunluğa ulaştıklarını belirterek, "559 delege imzası elimizde, 69'u da postada. Toplam 628 imza topladık" açıklamasını yaptı.

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegeler, 625 olan salt çoğunluktaki imzaya ulaştıklarını açıklasalar da genel merkez yöneticileri sayının çok daha aşağılarda olduğunu savunuyor. Genel merkeze göre bu sayı 530'lar civarında ve 30-40 kadar daha delege imzasını geri çekecek.

Partide yeterli imzanın toplanıp toplanmaması konuşulurken, bazı kesimler tarafından sürecin mahkemeye taşınma ihtimali de göz ardı edilmiyor. Kurultay için imza toplayanlar süre bittikten sonra tüzük gereği kendilerine tanınan bir haftalık süreyi kullanacakları yönünde açıklama yaparken CHP'li bazı isimler sürecin mahkemeye taşınmadan gereği yapılarak kurultayın toplanması gerektiğine işaret ediyor.
Eski CHP MYK üyelerinden Umut Oran, "CHP'yi mahkeme kapılarına düşürmeyin" uyarısı yapan isimlerden.

Oran, "CHP'yi kısır kavgalardan kurtaracak olan da CHP seçmenine özgüven verecek olan da fikirler ve başarıya götürecek öneriler üzerine odaklanmaktır. Görünen o ki aksi her durumda imza sayıları üzerinden yürüyen tartışma, mahkeme safhasına ya da ağır kavga görüntülerine varacaktır. Böyle bir durumsa seçim hezimetlerinin üzerine çok daha büyük bir hayal kırıklığı anlamına gelecektir. Düşüncem odur ki şartlar ne olursa CHP, mahkeme kapılarına düşürülmemelidir." ifadesini kullandı.

CHP PM üyesi Erdal Aksünger de konunun mahkemeye taşınmaması gerektiğine işaret ederek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi isteğiyle olağanüstü kurultayı toplaması gerektiğini belirtti. Aksünger, "Bunu zorla yapmak veya zorla engellemek bize yakışmaz. İkisine de karşıyım." dedi.

DELEGELERE MARKAJ

Bu süreçte parti kulislerinde yaşanan bir diğer tartışma ise delegelere baskı yapıldığı yönünde. Hem olağanüstü kurultay istiyenlerin, hem de genel merkezin, delegeleri "sıkı markaja" aldığı da parti kulislerine yansırken, kurultay için yeterli imzaya ulaşılıp ulaşılmamasında, yaklaşan yerel seçimlerin de önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından başladı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile yediği yemeğin ardından yaptığı açıklamalar ise sürecin başlamasına neden oldu. CHP Bilecek Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve bazı eski milletvekillerinin delegeler arasında yaptığı "nabız yoklaması"nın ardından 16 Temmuz'da noter kanalıyla süreç başlatıldı.

Parti içinde "değişim" isteyenlerin sözcülüğünü Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile PM üyesi Gaye Usluer sürdürürken, İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, PM üyeleri Erdal Aksünger ve Gökhan Günaydın, eski milletvekilleri Dursun Çiçek, Necati Yılmaz, Barış Yarkadaş ve İlhan Cihaner ile Kılıçdaroğlu'nun istifa eden başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay da değişim talebini bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu "değişim"den yana olduklarını açıklarken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Kaynak: AA

PARTNERYeni hayatYeni hayat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması
Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın gözü 2014'te Hatay'da kaldıBakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın gözü 2014'te Hatay'da kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu CHP delegeleri Olağanüstü Kurultay Yaşar Tüzün

En Çok Okunan Haberler

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

İlginizi Çekebilir

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
kemal abi paketsin unutma esyaları topla bu kadar imza toplanması bile istenmedigin anlamina gelir hadi cik kahraman ol istifa et yoksa arkandan beceriksiz yenilgiye doymayan biri olarak anilicaksin
Kılıçdaroğlu nda Vatan sevdası yok Koltuk sevdası var.... Güya Adalet yürüyüşü yaptın..... yerel seçimde seçmen sizede destekçilerinizede gereken dersi verecek..
Bunlar ülke yönetecekti birde . Allahhhhhhhh korumuş bunlardan . Kendi partisine parmak sallıyan Kılıçdaroğlu adalet adalet diye yürür . Gerçi kimlerle yürüdüğüde ortadada . Demokrasi der adalet der . Kendi partisine parmak sallar . Allah korumuş bu çürümüş siyasetçilerden .
Saadetin başına CHP Lİ İMANLI DÜRÜST HAKİKİ MÜMİN HAKİKATİN İDRAKİNDE DÜNYAYA TAMAHI OLMAYAN DÖNÜŞÜN ALLAH A OLDUĞUNU BİLEREK BU DÜNYANIN İMTİHAN YERİ OLDUĞUNUN şuuru ile Çıkarı için değil HAK HAKİKAT İÇİN YAŞAMAYI İLKE EDİNMİŞ HAKKA TESLİM OLMUŞ SALİH BİR MÜMİN GEÇMELİ. ..
hertürlü karşıt oy yuzdelerını ınkar eden bır zıhnıyet gitmeli
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması

İYİ Partililer Meral Akşener'i ikna etmek için İstanbul'a yürüyor

İYİ Partililer Meral Akşener'i ikna etmek için İstanbul'a yürüyor

Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia

Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdidine ilk tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdidine ilk tepki

Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı

Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.