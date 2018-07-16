CHP'de kriz çıkartacak iddia! 'Sakın! Ben Kemal Bey’e sürekli PR’ını yaparken...'

CHP'de bugün Muharrem İnce cephesinin olağanüstü kurultay için imza kampanyasına başlamaları bekleniyor. CHP'de kurultay gündemi sıcaklığını korurken, Habertürk.com yazarı Sevilay Yılman, tartışma yaratacak bir yazı kaleme aldı. Kendisine bir CHP delegesinden geldiğini söylediği haberi aktaran Yılman, CHP delegesine ciddi bir baskı olduğunu ifade etti.

Baskıyı CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın söylediğini iddia ettiği sözler üzerinden örnekleyen Yılman, şunları yazdı:

"Mesela benim görüştüğüm delegeye gelecekte kurduğu hayali ile ilgili “iyi niyetli” bir hatırlatmada bulunulmuş. Bulunan da tanıdık bir isim. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan…

“Aman” demiş… “Önümüzde yerel seçim var! Sakın bir hataya düşme! Ben senin belediye başkanlığına aday olabilmen için Kemal Bey’e sürekli PR’ını yaparken sen karşı tarafa imza verip de beni güç duruma düşürme!”

Tabii bu benim kulaklarımla duyduğum. Bir de duymadıklarım var. Onlar da herkesin dilinde zaten. Deniliyor ki mesela düne kadar il ya da ilçe örgütlerinin bütçe açıkları ile ilgili parmağını dahi kıpırdatmayan genel merkez özellikle karşı tarafa kaçma tehlikesi taşıyan örgütler için kesenin ağzını açmış.