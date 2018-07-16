CHP'de kriz çıkartacak iddia! 'Sakın! Ben Kemal Bey’e sürekli PR’ını yaparken...'

CHP'de bugün Muharrem İnce cephesinin olağanüstü kurultay için imza kampanyasına başlamaları bekleniyor. CHP'de kurultay gündemi sıcaklığını korurken, Habertürk.com yazarı Sevilay Yılman, tartışma yaratacak bir yazı kaleme aldı. Kendisine bir CHP delegesinden geldiğini söylediği haberi aktaran Yılman, CHP delegesine ciddi bir baskı olduğunu ifade etti.
Baskıyı CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın söylediğini iddia ettiği sözler üzerinden örnekleyen Yılman, şunları yazdı:
"Mesela benim görüştüğüm delegeye gelecekte kurduğu hayali ile ilgili “iyi niyetli” bir hatırlatmada bulunulmuş. Bulunan da tanıdık bir isim. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan…
“Aman” demiş… “Önümüzde yerel seçim var! Sakın bir hataya düşme! Ben senin belediye başkanlığına aday olabilmen için Kemal Bey’e sürekli PR’ını yaparken sen karşı tarafa imza verip de beni güç duruma düşürme!”
Tabii bu benim kulaklarımla duyduğum. Bir de duymadıklarım var. Onlar da herkesin dilinde zaten. Deniliyor ki mesela düne kadar il ya da ilçe örgütlerinin bütçe açıkları ile ilgili parmağını dahi kıpırdatmayan genel merkez özellikle karşı tarafa kaçma tehlikesi taşıyan örgütler için kesenin ağzını açmış.
Daha enteresan bir bilgi vereyim.
Bilindiği gibi CHP’yi olağanüstü kurultaya taşıyacak imza süreci bugün başlıyor.
İddiaya göre değişim isteyen tarafın yeterli delegeden imza konusunda taahhüt aldığını haber alan genel merkez bunun önünü kesmek için başka bir hamle yapacakmış.
Yerel seçimlere adaylık süreci kampanyasını başlatıyormuş.
İktidar tarafında belediye seçimlerinin erkene alınması yönünde herhangi bir işaret yokken CHP’nin 9 ay varken bu süreci başlatması da olağanüstü kurultay için başlatılan süreci baltalamak olduğunu hatırlatayım.
Tabii şu var…
Şunun da altını çizeyim…
Bence Genel Merkez bu konuda ne yaparsa yapsın artık beyhude.
Çünkü ok yaydan çıktı ve parti değişime doğru çoktan yol aldı bile.
Ha bu değişim Muharrem İnce ile mi olur veya bir başkası ile mi bilemem…
Bunu o zaman göreceğiz ama şundan emin olsun herkes CHP değişimden kaçamaz artık."
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